Walter Van Beirendonck ontwerpt kostuums voor Mozarts wereldberoemde opera 'Die Zauberflöte'

Op zondag 17 februari 2019 ging de vernieuwde 'Die Zauberflöte' in première in de Staatsoper in Berlijn. Mozart schreef dit meesterwerk in 1791, vlak voor zijn dood. Het werd de laatste opera waarvan de componist de wereldpremière nog meemaakte. Ondertussen is het 's werelds meest uitgevoerde Duitstalige opera.

Na 25 succesvolle jaren in het Berlijnse Staatsoper, was de productie van August Everding toe aan een make-over. Dit keer is het de Amerikaanse regisseur Yuval Sharon die de touwtjes in handen heeft.

De regisseur neemt het publiek mee naar nieuwe werelden die niet minder fantasierijk zijn, maar esthetisch heel anders. Samen met scenograaf Mimi Lien en de Antwerpse modeontwerper Walter Van Beirendonck, benadert Sharon het stuk op een speelse manier met marionetten en vliegende zangers in kleurrijke kostuums.

Het is niet de eerste keer dat Van Beirendock kostuums voor dansproducties ontwierp. In 2003 ontwierp de spraakmakende ontwerper de kostuums voor de productie 'Not Strictly Rubens' van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ook in 2005 ruilde hij de catwalk in voor de Antwerpse opera 'Akhnaten'.