Waarom het Belgische merk Xandres haar winkels sluit op Black Friday

Op 25 november, Black Friday, sluit Xandres haar winkels en webshop. Jasmien Wynants, Sustainability Manager bij Xandres, licht deze beslissing toe. ‘We zetten liever in op het koesteren en herstellen van kleding, dan op overconsumptie.’

BLACK FRIDAY? In de Verenigde Staten zien ze 25 november als het startschot van de shoppingperiode voor de eindejaarsfeesten. Om die periode in te luiden, geven merken en retailers enorme kortingen. Al sinds 2005 is het ieder jaar weer de drukste shoppingdag van de Verenigde Staten. Heel wat bedrijven rekken deze periode door ook op ‘Cyber Monday’ korting te geven, of zelfs heel de week tot ‘Cyber Week’ om te dopen en producten aan bodemprijzen te verkopen. De naam Black Friday zou bedacht zijn door politieagenten begin jaren zestig, om de enorme drukte en chaos aan te duiden. Van heinde en verre komen shoppers eind november immers naar de steden om goedkoper producten te kunnen kopen. Sinds enkele jaren is dit concept de Atlantische Oceaan overgestoken en volgen ook Europese handelaars het Amerikaanse voorbeeld. Kritische stemmen spreken zich uit tegen dit concept, omdat de grote kortingen aanzetten tot overmatig kopen. Daarom hoor je steeds meer mensen ijveren voor Green Friday, de duurzame tegenhanger van Black Friday.

Waarom is Black Friday als concept niet duurzaam volgens jou?

Jasmien Wynants: ‘Omdat Black Friday de hoogmis is van overconsumptie. De dag staat in teken van veel kopen aan lage prijzen, waardoor mensen heel wat zaken in hun shoppingmandje laden die ze eigenlijk niet nodig hebben. Het blijft tegenwoordig ook niet bij één dag, maar wordt uitgemolken tot een heuse ‘Cyber Week’, waarin we via allerlei wegen om de oren geslagen worden met kortingen. De reclamecampagnes rond Black Friday zijn erop gebrand ons zoveel mogelijk te doen kopen. Dat leidt tot miskopen of een teveel aan producten, die in de kast stof zullen vergaren. Zo’n aanpak kan nooit duurzaam zijn.’

Xandres doet er dus niet aan mee en kiest liever voor een Green Friday. Wat heeft het merk in petto?

‘Vanaf vier november zamelen we kledingstukken met kleine mankementen in van onze klanten, die we op 25 november zullen herstellen.

Op Black Friday krijgen de meeste werknemers in de Verenigde Staten vrijaf om massaal te gaan winkelen. Wij doen het omgekeerde en sluiten onze winkels, waardoor mensen die dag net niet kunnen komen shoppen bij Xandres. Alle werknemers komen samen in het hoofdkantoor in Destelbergen om kleding te herstellen, samen met het coutureteam, familieleden en bewoners van het woonzorgcentrum Panhuys Park. Op die manier kunnen we over de generaties heen van elkaar leren hoe je kleding herstelt.

Black Friday staat voor snel, goedkoop en veel. Dat is het omgekeerde van waar we bij Xandres voor staan. Jasmien Wynants

Tijdens die beruchte week zullen we ook focussen op onderhoudstips, waardoor onze klanten nog langer van hun kleding kunnen genieten en ondergedompeld worden in de wereld van ‘repair and care’. Dat is waar we voor staan: kwalitatieve stuks, die je jaren kunt koesteren. Zo hopen we bij te dragen aan een mentaliteitsverandering, waarbij kledingstukken niet meer gezien worden als consumptiegoederen die na één seizoen afgedankt worden. Iets wegwerpen omdat een klein detail stuk is hoeft echt niet. Met een beetje liefde en handenarbeid kan je kledingstuk terug jaren mee. Een derde van de totale milieu-impact van textielconsumptie kan gelinkt worden aan hoe we onze kleding verzorgen. Het is dus heel belangrijk hierop in te zetten en onze klanten ermee te helpen.

Wat mensen misschien niet weten is dat Xandres permanent een gratis hersteldienst aanbiedt, niet enkel tijdens Black Friday.

‘Dat klopt, zo hebben we vorig jaar rond Green Friday meer dan driehonderd items in één week ingezameld en hersteld. Hopelijk brengt deze actie de informatie bij het grote publiek. Ook na november zijn onze klanten dus welkom met Xandres-items die hersteld moeten worden.’

Momenteel leven we in onzekere financiële tijden. Het is dus niet zo gek dat mensen op zoek gaan naar koopjes, toch? Waarom is het volgens jou alsnog een goed idee om deel te nemen aan Green Friday acties in plaats van Black Friday koopjes?

‘Niets kopen kost nog altijd minder dan iets kopen aan 90 procent korting. Zuinig consumeren is de meest duurzame optie. Het is zeker begrijpelijk dat mensen op hun geld willen letten, maar net daarom is het een goed idee om je niet te laten vangen door impulsaankopen. In de meeste gevallen heb je de spullen die je koopt enkel en alleen omdat ze goedkoop zijn niet nodig. Als we gezamenlijk leren om ons niet te laten verleiden door kortingsacties, is dat niet alleen beter voor de planeet, maar uiteindelijk ook voor onze portemonnee.’

Kan je ons een tip geven om marketingstunts te onderscheiden van oprechte duurzame acties?

‘Greenwashing onderscheiden van oprechte acties is moeilijk en wordt steeds moeilijker. Intussen is het de meeste bedrijven wel duidelijk dat heel wat consumenten inzitten met milieu en klimaat en ook doorhebben dat de mode een van de meest vervuilende sectoren is. Marketingteams draaien op volle toeren om klanten te overtuigen dat ze rekening houden met deze eisen. Van alle milieuclaims die worden gemaakt is 24 procent afkomstig uit de kleding- en schoenensector.

Achter merken zitten mensen. Luister naar wat ze te vertellen hebben. Jasmien Wynants

Zelf kijk ik altijd naar hoeveel concrete informatie ik kan vinden over het merk in kwestie. Zie je enkel vage termen zoals ‘eco’, ‘duurzaam’, ‘groen’ en ‘circulair’ op hun website, zonder informatie over hoe ze die claims waarmaken? Dat beschouw ik als een rode vlag, zeker bij grotere merken met grote teams.

Daarnaast moedig ik mensen ook steevast aan om hun mond open te doen en vragen te stellen. Vragen staat immers vrij. Achter merken zitten mensen. Luister naar wat ze te vertellen hebben. Met je gezond verstand kom je al een heel eind. Ik heb er alle begrip voor dat de meeste mensen geen tijd hebben om alle duurzaamheidscertificaten te leren kennen of rapporten uit te spitten, maar een kort bezoekje aan de website of één mailtje versturen kan al heel wat informatie opleveren.’