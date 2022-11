Waarom gerecycleerd goud de norm wordt

Een gouden juweel spreekt tot de verbeelding. Het staat voor emotie, onvergankelijkheid en glamour. Maar de manier waarop goud ontgonnen wordt, is noch duurzaam, noch fraai. Gelukkig kan het anders: juwelen van gerecycleerd goud worden stilaan de norm.

Het recycleren van goud is niet nieuw: heel wat juweelontwerpers bieden hun klanten de mogelijkheid om hun oude familiejuwelen te transformeren tot eigentijdse creaties. Zo blijven deze emotionele stukken binnen de familie. Los van deze unieke stukken werken steeds meer ontwerpers voor hun collecties uitsluitend nog met gerecycleerd goud. Deze duurzame juwelen trekken een groeiend publiek van bewuste consumenten en meerwaardezoekers aan.

Ketting uit de Eternal Gold-collectie van Prada

Prada recycleert

Ook Prada trekt als trendsetter de kaart van de duurzaamheid en transparantie, met de duurzame juwelencollectie Eternal Gold. Hiermee is het het eerste luxemerk ter wereld dat werkt met Certified Recycled Gold. Dit garantielabel houdt in dat het goud afkomstig is van erkende leveranciers die volgens de hoogste standaarden werken, met respect voor mens en milieu. Elke stap in het productieproces – van de grondstof tot het eindproduct – is traceerbaar. De echtheid kan gecontroleerd worden via het Aura Blockchain Consortium platform. Die absolute transparantie is uniek in de wereld van de internationale luxejuwelen. De juwelencollectie kadert in de duurzame filosofie van Prada en ligt in dezelfde lijn als hun Re-Nylon kleding- en accessoirecollectie, die volledig gemaakt is van gerecycleerd nylon.

Prada is het eerste luxemerk ter wereld dat werkt met Certified Recycled Gold.

De naam Eternal Gold is goed gekozen, niet alleen omwille van de tijdloze stijl van deze eerste juwelencollectie, maar ook omdat goud eindeloos gerecycleerd kan worden, zonder kwaliteitsverlies. Een goede zaak voor mens en milieu. De ontginning van goud is immers arbeidsintensief en gaat vaak gepaard met uitbuiting en met gevaarlijke werkomstandigheden. Om het goud uit het erts te halen, wordt kwik of cyanide gebruikt, uiterst schadelijke stoffen die in het milieu terechtkomen. Het merendeel van het mijngoud wordt ontgonnen via oppervlaktemijnbouw waarbij grond afgegraven wordt, wat gigantische kraters achterlaat in het landschap, waardoor plaatselijke boeren hun grond kwijtspelen. Een andere vorm van ontginning is de mijnschachtbouw. Hiervoor worden er oude industriële mijnschachten gebruikt of worden er soms smalle, instabiele schachten gegraven, wat vaak leidt tot dodelijke ongevallen.

Goud uit gsm’s

Gerecycleerd goud is afkomstig van oude juwelen, maar ook van recyclagebedrijven die onder meer elektronische apparaten ontmantelen en recycleren, de zogenaamde urban mining. Heel wat elektronica bevat edele metalen zoals goud. In één ton gsm’s zit driehonderd gram goud, terwijl één ton gouderts amper drie gram goud oplevert. Urban mining vermindert dus niet alleen de afvalberg, het levert ook kostbare grondstoffen op.

Elisa Lee © GF

Steeds meer juweelontwerpers zweren bij gerecycleerd goud. Een mooi voorbeeld is de Belgische fabrikant P.C. Boschmans, die voor zijn collectie Funky Gold enkel gerecycleerd goud gebruikt. Dit geldt onder meer ook voor de Belgische designerlabels Stavros Sisters, de collectie van de drie Antwerpse zussen Stavros, Nayestones, de collectie van Natalie Schayes en Elisa Lee, het juwelenmerk dat Elisabeth Leenknegt twintig jaar geleden opgericht heeft.

De prijs die wij betalen voor gerecycleerd goud ligt hoger dan die van nieuw mijngoud. Elisabeth Leenknegt

“Al jaren werk ik louter met gerecycleerd goud, uit overtuiging”, zegt Leenknegt daarover. “Ik ben archeologe van opleiding en ben van mening dat je niets onnodig uit de grond mag halen. Goud is een schaarse grondstof die vroeg of laat uitgeput zal raken. Recyclagegoud zal dan ook de norm worden. Wij werken al jaren met dezelfde, betrouwbare leverancier. De prijs die wij betalen voor gerecycleerd goud ligt hoger dan die van nieuw mijngoud. Toch zien we dat onze klanten heel bewust voor onze duurzame juwelen kiezen.”

“De meeste klanten kiezen juwelen uit de collectie, maar een deel van hen bestelt unieke juweelcreaties die gemaakt zijn van familiejuwelen die niet meer draagbaar zijn of die qua stijl niet beantwoorden aan de smaak van de klant die ze geërfd heeft. Op die manier creëer je een juweel waaraan een familiegeschiedenis en veel emoties verbonden zijn. Goud dat gerecycleerd is, is even kwalitatief en mooi als nieuw mijngoud. In die zin kun je goud eeuwig blijven gebruiken. Ik vind het een fascinerende grondstof, ook al omdat ze afkomstig is uit de ruimte. Goud is miljoenen jaren geleden ontstaan uit de botsing van neutronensterren en via meteorieten op de aarde beland. Mijn nieuwste collectie Galaxy is geïnspireerd op de kosmos, een knipoog naar de herkomst van goud.”