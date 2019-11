Afgelopen zomer ging het aantal studentenjobs weer de hoogte in: meer dan een half miljoen jongeren ging werken voor de kost. Deze vier jongeren besloten hun geld niet uit te geven aan kleine extraatjes, maar sparen heel bewust voor een duurdere aankoop.

Tara (21), Turnhout

'Al van kleins af aan ben ik geïnteresseerd in luxe. Deze tas van Louis Vuitton is een iconisch stuk dat ik al vaak zag passeren. Niet alleen is het een praktische tas waar veel in kan, hij is ook bijzonder kwalitatief: je weet waarin je investeert. Bovendien zal hij niet snel uit de mode zijn. Ik zie het bijna als een erfstuk dat ik aan mijn kinderen ga kunnen doorgeven. (lacht) Veel jongeren kopen graag in fast fashionketens, maar ik investeer liever in een kwalitatief stuk waar ik blij van word.'

Neverfull MM Monogram (990 euro), Louis Vuitton, louisvuitton.com

Arthur (19), Oudenaarde

"Momenteel ben ik volop aan het sparen voor een crewneck van Balenciaga. Ik zag de sweater voor het eerst bij de Amerikaanse rapper A$AP Rocky en wil hem sindsdien ook zelf hebben. Binnenkort wordt mijn loon gestort, maar ik weet niet of ik hem dan al ga kopen. Ik spaar namelijk ook nog voor een auto."

Oversize sweater 'Homme' (uitverkocht, tweedehands tussen de 400 en 600 euro), Balenciaga, balenciaga.com

Sterre (18), Herenthout

'Bij een expo over schoenen in het Modemuseum zag ik deze laarzen voor het eerst. Ik vond ze meteen heel uniek door de inham bij de tenen, hoewel al mijn vrienden ze lelijk vonden. Toch ben ik altijd verliefd gebleven op deze statement boots van Margiela. Eigenlijk wilde ik liever de vrouwenversie, maar die hebben ze niet in maatje 43, dus wordt het dit model met een iets lagere hak. Het sparen zelf is geen probleem, maar de aankoop kunnen verantwoorden is een ander verhaal.'

Witte kalfslederen Tabi boots (990 euro), Maison Margiela, maisonmargiela.com

Fran (20), Schoten

'Op straat had ik iemand met deze tas zien lopen, en dus ging ik online op zoek. Sommige vriendinnen krijgen dure kleren van hun ouders, maar ik ga er elke week voor werken. Momenteel heb ik al een designertas. En als ik deze van Celine eenmaal heb gekocht, heb ik alweer een andere op het oog.'

Kalfslederen tas (890 euro), Celine, celine.com