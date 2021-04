Van 3 tot 9 mei zijn het de Knack Weekend Designer Days in Antwerpen. Grote en kleine Belgische ontwerpers verkopen stof- en stockoverschotten aan zachte prijzen. Weet je niet goed waar te beginnen? Modeblogger Paulien Riemis tipt haar favoriete labels.

Charlotte Pringels

'Dit kleine Belgische merk behoort al een tijdje tot mijn favorieten. Haar laatste collecties zijn erg romantisch. Denk: natuurlijke stoffen, vrouwelijke cuts en een tijdloze uitstraling. Ik hou van de steengoede kwaliteit en de luxueuze afwerking van haar kleding. Wat je hier koopt, gaat jaren mee. Zelf hoop ik een zijden bloes te scoren.'

Christian Wijnants

'Ik ben al jaren een heel grote fan van Christian Wijnants, maar ik heb nog niets van hem in de kast hangen. Ik bewonder zijn lef. Hij werkt met straffe prints en durft opvallende kleuren te gebruiken zonder te vervallen in extravagantie. Het blijft allemaal erg draagbaar, ook als we terug naar kantoor mogen. Zelf heb ik mijn zinnen gezet op een maxidress of een van zijn wijde broeken: dat zijn stukken die je nog jarenlang kan dragen. Ik vind het ook heel tof dat je een stuk van Christian Wijnants onmiddellijk herkent.'

LEO

'Dit merk kende ik zelf nog niet. Ik heb de indruk dat LEO in België een beetje onder de radar gebleven is. Internationaal scheert het label wel hoge toppen. Onder meer Dua Lipa en Bella Hadid zijn fan. De Designer Days zijn voor mij ideaal om dit soort kleine merken te ontdekken. Bij Leo moet je zijn voor streetwear met gekke prints, grote kettingen of laarsjes met tijgerprint. Zowat alles in de collectie is druk en opvallend, waardoor het heel moeilijk is om op basis van foto's in te schatten wat me precies ligt en wat niet. Dit is echt een merk dat ik ter plekke wil leren kennen. Qua styling heb je hier volgens mij twee keuzes: ofwel combineer je een opvallend stuk met neutralere items voor een meer dagdagelijkse look, ofwel ga je bijvoorbeeld all-in met een volledige luipaardlook.'

Toos Franken

'Dit is echt een prachtig label. Ik ben enorme fan van haar speciale afwerkingen, de volumineuze snits en de opvallende structuren die ze in haar kleding verwerkt. Ik durf ervoor te wedden dat een H&M Studio zich hier probleemloos op inspireert. Toos Franken mikt in mijn ogen op tijdloosheid, maar dan wel met twist. Ik ben grote fan van de blazers, de jassen en de oversized hemden.'

Wright the label

'Ook dit is een merk dat vooral focust op de essentie: mooie, tijdloze luxueuze stuks die de investering waard zijn. Toch zijn het geen echte basics, maar net heel uitgesproken stuks met mooie volumes. Ik heb mijn oog laten vallen op de mooie trenchcoats en de wijde jurken: die zijn mooi oversized en kan je naar mijn aanvoelen altijd dragen. In mijn eigen garderobe zoek ik sowieso naar een mix van tijdloze en specialere dingen, op voorwaarde dat ik die laatste met voldoende andere stuks in mijn kast kan combineren.'

