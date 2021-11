Van 15 tot 21 november kan je in Antwerpen terecht voor de Designer Sales. Grote Belgische designers en boeiende boetieks doen hun stock- en stofoverschotten aan kleine prijzen van de hand. Véronique Leysen vertelt ons waar zij zeker haar slag wil slaan.

Acteren, een koffiebar uitbaten en een eigen modelabel oprichten: dat Véronique Leysen van vele markten thuis is, heeft ze al ruimschoots bewezen. Momenteel spijkert ze haar kennis over interieurinrichting bij tijdens een studie Interieurvormgeving aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen. Een van haar grootste inspiratiebronnen voor het samenstellen van een interieur? 'Mode! De kleuren, de patronen, de snits: ze geven me vaak goede ideeën.'

Op het Instagramkanaal van Véronique krijgen we regelmatig inkijk in hoe haar looks tot stand komen. Wie goed oplet, ziet ook heel wat Belgische labels passeren. Voor deze editie van de Designer Sales verklapt Véronique ons welke merken haar hart sneller doen slaan en waar ze zeker een kijkje gaat nemen tijdens de stockverkoop in Antwerpen.

'Shop local' was tijdens de pandemie een slogan die heel wat landgenoten ter harte hebben genomen. Welke Belgische merken en lokale mode-adresjes vind jij de moeite waard?

In Antwerpen ga ik graag langs bij Step by Step. De styling van de etalage van deze boetiek is altijd prachtig. Ik zou zo de looks van de paspoppen willen kopen en dragen. Ook bij Baby Beluga weten ze er altijd de interessante stuks uit te kiezen. Deze twee winkels vallen op door hun goede selectie.

Jonge ontwerpers die onafhankelijk van grotere bedrijven hun eigen collecties op de markt brengen hebben bij mij een streepje voor. Ik heb zelf een modemerk gehad en weet dus uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om als klein Belgisch label te overleven. Ik ben daarom heel erg onder de indruk van het ondernemersverhaal van Les Soeurs. Drie zussen die een eigen juwelenmerk uit de grond hebben gestampt en intussen verschillende winkels hebben geopend: daar kijk ik enorm naar op.

Van de grote namen is Dries Van Noten mijn topfavoriet. Zijn patronen en kleuren zijn ongeëvenaard. Walter Van Beirendonck vind ik ook enorm inspirerend. Ik heb er zelf niks van in mijn kledingkast, maar ik bewonder zijn lef en humor.

Toos Franken © GF

Waar heb je in het verleden kunnen scoren tijdens de Designer Sales?

Ik probeer altijd langs te gaan bij Dries Van Noten, als ik er binnen geraak. Het is geen goedkoop merk, dus de stockverkopen, de solden of tweedehandsplatformen zijn een godsgeschenk voor fans zoals ik. Deze stuks kan je echt jarenlang koesteren. Vorige keer kon ik een prachtige gouden blouse met linten en een donkerblauwe rok met veel volume achteraan op de kop tikken.

Bij Bruno Pieters heb ik ooit een hele mooie, elegante jurk gekocht. Wanneer ik dit stuk aantrek, voelt het alsof ik architectuur in kledingvorm draag. Ik vind het heel spijtig dat hij gestopt is.

Tim Van Steenbergen is ook een heel goed adres om langs te gaan. Zijn ontwerpen hebben prachtige details en zijn tijdloos. Ze hebben echt een couture vibe. Hier heb ik in het verleden ook al moois kunnen scoren.

Van An Buermans heb ik een super mooie jurk gekocht tijdens de Designer Sales. Ze maakt hele speciale ontwerpen, die boeiend zijn om naar te kijken.

Charlotte Pringels © Charlotte Pringels

Waar hoop je deze editie langs te gaan?

Het is het eerste jaar dat ik een grote tour ga doen en ben dus heel benieuwd en enthousiast. De planning wordt een harde noot om te kraken. Er zijn veel merken en adressen waar ik wil passeren.

Ik denk dat ik het niet meer moet vermelden, maar ik ga zeker langs bij Dries Van Noten (lacht). Daarnaast staat Toos Franken ook hoog op de lijst. Ze maakt kleding met een verhaal. Haar stuks zijn zowel tijdloos als architecturaal. Niet alle looks zijn volledig mijn stijl, maar ik vind het allemaal prachtig om naar te kijken. Als je een hemd van Toos Franken draagt, is je outfit af. Dankzij haar oog voor detail kan je met één stuk al de show stelen, zonder dat het bombastisch wordt. Ik zou ook graag gaan kijken bij Charlotte Pringels. Ik heb nog niets van haar in m'n kast, maar haar kleine, gesofisticeerde collecties spreken me enorm aan.

Een klassieker om bij langs te gaan tijdens de Designer Sales is het lingerielabel la fille d'O. Momenteel heb ik nog geen setje van haar in m'n garderobe, maar de Designer Sales zijn het ideale moment om er eentje aan te schaffen. Haar ontwerpen zijn heel eigenzinnig en uniek.

Voorts op de lijst: Labels Inc, een van mijn favoriete adresjes in Antwerpen. Ik geef toe dat er een tijd was dat ik de winkel platliep en alle stuks kende die er hingen (lacht). Ook bij Thiron, An Buermans, Walter Van Beirendonck en Tim van Steenbergen zou ik graag passeren. Ik ga nog moeten snoeien in deze lijst waarschijnlijk: een zware opdracht!

