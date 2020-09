Wat is het leukst tijdens een citytrip? In de voetsporen van locals wandelen en de adresjes ontdekken die het hart van de inwoners sneller doen slaan. Dat is precies wat Stad Gent met het Walk Local-project voor ogen heeft. Wij trokken onze citytripschoenen aan en ondervonden dat de stad blijft verrassen.

Zelfs wie slechts nu en dan naar Gent gaat om te winkelen of een expo mee te pikken, herkent bij elk bezoek enkele ankerpunten. Het ontdekken van de hoekjes die Gentenaars zo lyrisch maken over hun heimat is een ander paar mouwen. Tussen alle leuke koffiebars, winkels en parkjes die de stad rijk is, zitten immers enkele absolute uitschieters. Hoe ontdek je welke adressen uit het overvloedige aanbod je niet mag overslaan? Vraag het aan een local.

Sinds afgelopen zomer schuift stad Gent een aantal interessante exemplaren die hun aanraders prijsgeven naar voor. Vijftien bekende Gentenaars stippelden voor Walk Local elk een route uit doorheen de binnenstad en daarbuiten, die zij ook regelmatig bewandelen. Onderweg passeer je al hun favoriete adresjes.

Vertrouw de locals

Zo wijst zangeres Charlotte Adigéry de weg naar haar stamcafé en leidt designkoppel Muller Van Severen je naar de meest unieke interieurwinkels. En dan zijn er nog de routes van de kunstfamilie Hoet, van acteur Zouzou Ben Chicka, voetballer Vadis Odjidja-Ofoe en heel wat andere inspirerende Gentenaars.

Wij kozen voor de slow fashion-route van ontwerpster Murielle Scherre (10 km) en de culinaire tour van topchef Marcelo Ballardin (5.5 km), het brein achter Oak en Door73. Met het plan in de hand volgden we deze wandelingen en stapten we de aangeprezen adressen binnen. Hier en daar weken we echter moedwillig af van het pad. Kiezen is immers verliezen en de wandelingen van de selectie Gentenaars bevatten gewoonweg te veel prikkelende plekken.

De broers Stephen en Dave Dewaele (2manydjs) voorzien de soundtrack tijdens de wandelingen doorheen Gent. Als ode aan hun thuisstad stampten ze Deewee Bells uit de grond, een project waarbij de broers honderd nummers cureren, die zeven weken lang door de klokken van de Beiaard luiden. Per dag worden er twee nummers op voorbijgangers losgelaten, op verschillende tijdstippen.

Via onze omzwervingen (her)ontdekten we verschillende adresjes die we je niet willen onthouden. Een rebels verslag van vijftien kilometer en evenveel adressen doorheen Gent, voor wie zelf ook graag aan het mixen en matchen gaat.

Murielle Scherre © GF

The Fallen Angels (Murielle Scherre)

Een nostalgisch snuisterparadijs. Van vintage filmposters tot originele koekendozen: er is voor elk wat wils. Wij liepen er buiten met oude ansichtkaarten van Antwerpen - het is niet omdat we op weekend zijn in Gent dat we onze Scheldestad helemaal vergeten - en grappige kaartjes om te versturen naar vrienden. Er valt wat te ontdekken voor elk budget.

Jan Breydelstraat 29-31

www.the-fallen-angels.com

Steamy Windows (Lut Soens)

Deze dumpling bar is een goed adres voor wie zichzelf vereenzelvigt met de uitspraak 'doe mij maar van alles wat'. Met de verschillende dumplings, buns en groentegerechten stel je immers zelf je eigen maaltijd samen. Ook de drankkaart biedt heel wat ontdekkingen, voor ieders smaak. Een gouden tip: geloof de serveerster niet op haar woord als ze zegt dat je genoeg zal hebben met twee à drie gerechtjes per persoon. Je wil meer. Echt waar.

Hoogpoort 9

www.steamywindows.be

Ohne (Murielle Scherre)

Bij Ohne, Duits voor zonder, is naar buiten gaan zonder een aankoop bijzonder moeilijk. Je winkelt er verpakkingsvrij, biologisch en lokaal. In het aanbod zitten verse en lokale biogroenten, zuivel, noten en zaden, vleesvervangers, ontbijtproducten, cosmetica en huishoudelijke producten. Als citytripper heb je waarschijnlijk geen nood aan losse pasta, maar je vindt er ook herbruikbare scheermesjes en andere interessante zero waste-tools. Dankzij dit soort winkels is zero waste inkopen doen heel wat gemakkelijker geworden.

Ohne is het soort shop waarvan je hoopte dat er in iedere wijk eentje voorhanden is. Gelukkig zijn er alvast twee in Gent, maar er mogen er gerust nog enkele bijkomen. Hoe minder ver je moet gaan om verpakkingsvrij te winkelen, hoe kleiner de stap is om dat ook echt te doen.

Steendam 68 & Koningin Elisabethlaan 22

www.ohne.be

Take Five (Marcelo Ballardin)

Take five, of misschien dertig minuten om hier even te verpozen. Laat je niet afschrikken door de kleine ruimte beneden, boven is er plaats genoeg. Je vindt er niet alleen heerlijke koffie, thee en gebak, maar ook ontbijt en lunch. Moet je nog wat mails beantwoorden of de schade op je bankrekening bekijken? Geen probleem, er is gratis wifi. Schuif de beentjes onder tafel en geniet van de topcreaties van de professionele barista's.

Voldersstraat 10

www.take-five-espressobar.be

Mieke © Thierry van Dort

Mieke (Murielle Scherre)

Shoppen bij Mieke is een heuse ervaring. En dat bedoelen we in de meest positieve zin van het woord. Je wandelt er gegarandeerd buiten met een goed gevoel - of je nu een nieuwe outfit hebt geshopt of niet. Helaas voor de heren hebben Mieke De Winter en Thierry van Dort enkel dameskleding in het aanbod. Je vindt er allerlei leuke, duurzame merken zoals Rita Row, Fam, CUS, Frisur en People Tree. Onder het deskundige oog van de vrouw of heer des huizes vinden vrouwen met verschillende maten en smaken er hun gading.

Burgstraat 87

Volg Mieke op Instagram

Cochon de luxe

Cochon de Luxe haalde helaas geen Walk Local-lijstje, maar we zijn blij dat we van de geijkte paden zijn gestapt om dit eigenzinnige adresje te ontdekken. Chef Tom Van Lysebettens en zijn vrouw Alison Roels runnen immers het beste restaurant ter wereld, zo staat althans te lezen op de website van Cochon de luxe. Het blijkt een eerste guitigheid in wat een lunch vol lachwekkende bordjes zal worden, en dat bedoelen we geenszins slecht. We eten immers erg lekker (en aan een scherpe prijs), maar steevast in een slim jasje van nooit eerder in een restaurant geziene humor. Franse keuken met een stevige hoek af.

Brabantdam 113

www.cochondeluxe.be

Just Hazel (Murielle Scherre)

Let op: deze winkel binnenstappen om gewoon eens te kijken, kan ernstige gevolgen hebben. Nu ja, ernstig: alles wat je hier vindt, is geproduceerd met aandacht voor mens, dier en milieu. Wie zijn manier van leven groener wil aanpakken, wandelt hier dus hoe dan ook niet buiten zonder op zijn minst nieuwe inspiratie te hebben opgedaan, van beautyproducten over kleding tot geschenkideeën. De drie Gentse vriendinnen die de shop oprichtten helpen je met plezier op je zoektocht naar een duurzame jurk, beha, solid deo of geurkaars.

Burgstraat 14

justhazel.be

De Superette (Marcelo Ballardin)

De zuurdesempizza's van Kobe Desramaults Superette moet je geproefd hebben. Vergeet er ook geen brood te kopen. Het enige nadeel? Hierna wil je iedere ochtend een sneetje van dit goddelijke brood. In deze zaak staat de robuuste houtoven centraal.

Guldenspoorstraat 29

www.de-superette.be

La fille d'O (Murielle Scherre)

Murielle Scherre, het gezicht achter deze wandeling, heeft zelf ook een adresje op de route: haar La Fille d'O-shop in de Burgstraat is een must visit voor liefhebbers van avant-garde lingerie met een hart voor eerlijke productie.

Burgstraat 21

Lafilledo.com

Paard van Troje (Marcelo Ballardin)

Heel wat Gentenaars noemen het Paard van Troje met recht en reden de boekenhemel. Boeken en koffie: meer heeft een mens eigenlijk niet nodig. Start je tour niet hier, want heel de dag boeken rondzeulen is niet zo'n goed idee voor je nek en schouders. Of we dit al aan den lijve ondervonden? No comment.

Kouter 113

www.paardvantroje.be

Het Moment © GF

Het Moment (Murielle Scherre)

Van al dat snuisteren en winkelen krijgt een mens dorst en een suikerdip. Gelukkig kan je bijtanken bij Het Moment in de Burgstraat. Een gemberthee en taartje on the side en we kunnen er weer tegenaan. Het huiselijke, gezellige interieur zorgt ervoor dat je terug wat op je positieven komt, want door al dat thuiswerken is een mens het niet meer gewoon om meer dan 10.000 stappen op een dag te zetten.

Burgstraat 20

www.genietvanhetmoment.be

Think Twice (Murielle Scherre)

Aangezien deze wandeling in teken van slow fashion staat, kan halt houden bij een tweedehandsshop niet ontbreken. Kleding een tweede leven geven is immers de meest duurzame optie. De Think Twice-winkels zijn voor heel wat vintagelovers een vaste waarde. Je moet wat zoeken, maar in deze shops koop je steevast een uniek stuk dat niemand anders in z'n kast heeft hangen. Van een vrolijke bloemenjurk tot de perfect zittende jeans: wie zoekt, die vindt.

Ajuinlei 15a & Nederkouter 118

thinktwice-secondhand.be

Clouds in my Coffee (Zouzou Ben Chicka)

We gingen ook even piepen bij de wandeltour van ZouZou Ben Chikha voor een koffiepauze in de Dampoortwijk. De acteur en muzikant raadt Clouds in my Coffee aan, een gezellige koffiebar met uitgebreid en kleurrijk terras waar het heerlijk rustig is. De ideale plek om even aan de drukte te ontsnappen. Er is ook een B&B, dus wie wil blijven slapen in deze buurt van Gent kan hier een overnachting boeken.

Dendermondstesteenweg 102-104

www.clouds9000.com

Joost Arijs © GF

Joost Arijs (Marcelo Ballardin)

De boekenhemel en het shopparadijs passeerden we al, nu is het tijd voor het chocoladewalhalla. Joost Arijs werd in 2012 door Gault&Millau al uitgeroepen tot beste patissier van ons land, sinds vorig jaar prijkt ook het bordje van beste chocolatier aan zijn voordeur. Volledig terecht als je het ons vraagt, want zijn creaties dwingen je liefdevol om tot stilstand te komen en met je ogen toe weg te drijven op smaakgolf na smaakgolf. Wie de trein nog op moet en dat niet durft met een taartje, kan ook ter plekke plaatsnemen op het terras.

Vlaanderenstraat 24, Gent

www.joostarijs.be

Sphinx cinema (Murielle Scherre)

De arthouse cinema Sphinx is een instituut in Gent. In de vijf zalen vind je geen blockbusters terug, maar wel nationale en Europese films, wereldcinema, Amerikaanse onafhankelijke prenten en een uitgebreid aanbod voor het hele gezin. Ook in en op het bijbehorende café en terras is het aangenaam toeven.

Sint-Michielshelling 3, Gent

www.sphinx-cinema.be

Je vindt alle routbeschrijvingen en meer informatie terug op de website van Walk Local.

