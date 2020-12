Voor het eerst in jaren is de omzet van Black Friday in ons land gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat meldt marktonderzoeker GfK donderdag.

De omzetcijfers voor de week van Black Friday in 2020 kwamen uit op 126 miljoen euro, een daling van acht procent ten opzichte van 2019. Volgens GfK heeft dat vooral te maken met de sluiting van de winkels in november. Opgelet: ondanks de dalende omzet op die ene specifieke dag gaat het nog steeds om meer dan het dubbele van de omzet tegenover een gemiddelde week in Belgie (+105,7 procent).

Goede home office en keuken inrichten

De onlineverkoop kende wel een sterke stijging. Het totale online aandeel van 'technical consumer goods', zoals computers en andere elektronische huiselijke apparaten, was tijdens Black Friday 81 procent, een scherp contrast met het aandeel van 31 procent vorig jaar. Toch kon de onlineverkoop tijdens de Black Friday-week de sluiting van de fysieke winkels niet compenseren.

Ook gezondheids- en hygiënische producten werden belangrijker. Dat is te merken aan de stijging in de productgroepen luchtzuivering en tandverzorging. De grootste groei van 100 procent was zichtbaar in de productgroep tondeuses. Haarstylers kwamen op de tweede plaats met een groei van 93 procent.

Daarnaast was ook te merken dat mensen meer thuis eten, omdat restaurants en bars momenteel gesloten zijn. Tijdens de week van Black Friday werd de stijgende trend van de verkoop van huishoudelijke apparaten voortgezet met een omzetstijging van 16 procent voor friteuses en 13 procent voor voedselbereidingsapparaten.

Green Friday?

GfK ziet als belangrijkste reden de sluiting van de winkels, omwille van de coronamaatregelen. Toch zou er nog een andere verklaring kunnen zijn voor de mindere interesse in koopjes. Als reactie op de prijzenslag en de ermee gepaard gaande overconsumptie, sloten immers steeds meer winkels en merken aan bij de tegenbeweging. Die wil Black Friday omdopen tot 'Green of Slow Friday', een dag om na te denken over de impact van ons consumptiegedrag. Dit kan resulteren in niets nieuws kopen of bewust kiezen voor een lokaal en duurzaam merk.

De omzetcijfers voor de week van Black Friday in 2020 kwamen uit op 126 miljoen euro, een daling van acht procent ten opzichte van 2019. Volgens GfK heeft dat vooral te maken met de sluiting van de winkels in november. Opgelet: ondanks de dalende omzet op die ene specifieke dag gaat het nog steeds om meer dan het dubbele van de omzet tegenover een gemiddelde week in Belgie (+105,7 procent). De onlineverkoop kende wel een sterke stijging. Het totale online aandeel van 'technical consumer goods', zoals computers en andere elektronische huiselijke apparaten, was tijdens Black Friday 81 procent, een scherp contrast met het aandeel van 31 procent vorig jaar. Toch kon de onlineverkoop tijdens de Black Friday-week de sluiting van de fysieke winkels niet compenseren.Ook gezondheids- en hygiënische producten werden belangrijker. Dat is te merken aan de stijging in de productgroepen luchtzuivering en tandverzorging. De grootste groei van 100 procent was zichtbaar in de productgroep tondeuses. Haarstylers kwamen op de tweede plaats met een groei van 93 procent. Daarnaast was ook te merken dat mensen meer thuis eten, omdat restaurants en bars momenteel gesloten zijn. Tijdens de week van Black Friday werd de stijgende trend van de verkoop van huishoudelijke apparaten voortgezet met een omzetstijging van 16 procent voor friteuses en 13 procent voor voedselbereidingsapparaten. GfK ziet als belangrijkste reden de sluiting van de winkels, omwille van de coronamaatregelen. Toch zou er nog een andere verklaring kunnen zijn voor de mindere interesse in koopjes. Als reactie op de prijzenslag en de ermee gepaard gaande overconsumptie, sloten immers steeds meer winkels en merken aan bij de tegenbeweging. Die wil Black Friday omdopen tot 'Green of Slow Friday', een dag om na te denken over de impact van ons consumptiegedrag. Dit kan resulteren in niets nieuws kopen of bewust kiezen voor een lokaal en duurzaam merk.