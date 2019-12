'De stukken moesten feestelijk zijn, maar vooral ook comfortabel zitten én je moet ze ook buiten de feestdagen nog kunnen dragen.'

LolaLiza juicht female empowerment meer dan toe. Deze keer kon niemand minder dan An Lemmens haar ei kwijt bij het Belgische kledingmerk. Wedden dat ook jij de gepaste outfit voor kerst of oudejaar vindt in haar gloednieuwe feestcollectie?

Als presentatrice en mama komt An Lemmens al jaren stijlvol voor de dag. Bij LolaLiza vond ze dé ideale partner voor haar eigen feestcollectie. Voor vrouwen die graag de bloemetjes buitenzetten op oudejaarsavond, maar ook voor zij die op kerstavond comfortabel willen kunnen uitbuiken aan de feesttafel. Ans feestcollectie telt vijf kledingstukken. Zwart, glitter, strak, los, lang kort, ... Ze meet elke vrouw voor elke gelegenheid de perfecte outfit aan.

Heb je lang getwijfeld toen de vraag voor een eigen collectie bij LolaLiza er kwam?

Nee, absoluut niet. Ik was meteen enthousiast. Ik heb in het verleden ook al eens een collectie ontworpen, maar ik wil zoiets natuurlijk niet voor iedereen doen. Ik moet echt wel een match hebben met het merk en die vond ik bij LolaLiza. Vooral omdat het een Belgisch merk is én omdat het geschikt is voor een breed publiek.

Hoe gaat het ontwerpen van zo'n collectie in z'n werk?

Ze hebben mij enorm vrij gelaten in het ontwerpen van de feestcollectie. Ik vertelde de designers van LolaLiza wat ik mooi vind en maakte moodboards. Naar de huidige trends heb ik eerlijk gezegd niet veel gekeken omdat ik dat voor mezelf ook niet doe. Ik kijk zelden of nooit naar modebladen of wat er door anderen wordt gedragen. Soms kom ik buiten en denk ik: o mijn god, is dit nu wat er 'in' is (lacht)? Maar wat ik mooi vond en waar ik naartoe wou, bleek toevallig wel heel goed te passen in wat er nu leeft. Voor mij was het vooral heel belangrijk dat elke vrouw iets vindt in de collectie voor op elk moment. De jumpsuit is bijvoorbeeld heel feestelijk, maar hij zit echt als een jogging. Eigenlijk is de volledige collectie enorm comfortabel, zelfs die aansluitende jurkjes. En dat was voor mij heel belangrijk. De stukken moesten feestelijk zijn, maar vooral ook comfortabel zitten én je moet ze ook buiten de feestdagen nog kunnen dragen. De collectie stond al snel op papier hoe ik het voor ogen had en daar ben ik heel blij mee.

Je kijkt niet naar de trends, maar heb je wel een algemeen fashionvoorbeeld?

Nee, totaal niet eigenlijk. Ik draag altijd wat ik wil en dat kan enorm verschillen van dag tot dag. Vroeger had ik echt een duidelijke stijl: retro, 50s, hoe meer pin-up hoe liever. Toen had ik wel bewondering voor Dita Von Teese omdat zij er altijd piekfijn uitzag. Haar kon je nooit betrappen met een jogging. Toen vond ik dat de max, maar nu denk ik: o, ziekelijk! Ik ben nu ouder, ik ben moeder, dus uit die stijl ben ik gegroeid. Vroeger wou ik nog niet dood gevonden worden in een lingeriesetje dat niet bij elkaar paste, terwijl ik me nu al heel wat stampen onder mijn gat moet geven voor ik eyeliner aanbreng als ik de deur uitga. Maar als ik buitenkom, wil ik er wel goed uitzien. Als ik toch één voorbeeld moet noemen, dan ga ik voor Roísín Murphy, omdat zij echt compleet haar eigen goesting doet.

Is er iets dat voor jou absoluut niet mocht ontbreken in de collectie?

Het hemdjurkje wou ik er per se in hebben. Da's zo'n passe-partoutstuk. Je kan dat heel opgekleed dragen, maar je kan het evengoed met laarzen combineren en zo wordt het dan weer heel stoer. En het zit ook heel makkelijk voor elk figuur. Of je nu grote borsten hebt of kleine, veel vormen of weinig, of je nu te veel gegeten hebt of net niet, ... (lacht)

De collectie is voornamelijk zwart en goud. Is dat bewust?

Ja, ik wou wel één overall gevoel. Ik was ook een groen stuk aan het ontwerpen, maar dat is er uiteindelijk tussenuit gevallen.

Hemdjurk

Deze hemdjurk wou ik er per se in hebben. Da's zo'n passe-partoutstuk. Je kan dat heel opgekleed dragen, maar ook met laarzen voor een stoere look. En het zit ook heel makkelijk voor elk figuur.

Blazerjurk

De blazerjurk is ook een van mijn topfavorieten omdat je die echt als jurk én als blazer op een broek kan dragen. Je kan hem sexy dragen met een groot decolleté, maar je kan er ook iets onder dragen. Met kleine details verandert de jurk meteen.

Zilveren jurkje

Dit korte, zilveren jurkje is vrij klassiek. Een echt topstuk, als je 't mij vraagt. Zeker voor wie graag uitgaat op oudejaarsavond!

Bronsachtige jurkje

Het bronsachtige jurkje is wat meer 80s. Vooraan en achteraan maakt een gefronst detail het jurkje iets specialer. Dat detail is ook wel weer voordelig voor wie een buikje wil camoufleren. Graatmager hoef je er zeker niet voor te zijn. Met wat vormen vind ik het persoonlijk zelfs nog mooier.

Jumpsuit

De jumpsuit zou ik in het dagelijkse leven ook gewoon dragen. Hij heeft een lichte glitter dus hij is meteen feestelijk met een hakje, maar je kan er evengoed een boot of een sneaker onder dragen om hem een casual look te geven.

Wat draag je zelf 't liefst op kerst?

Daar heb ik zelfs nog niet over nagedacht, want meestal sta ik dan volop te koken (lacht). Kerst betekent voor mij eten en aan tafel zitten dus dan draag ik liefst iets comfortabel. Dan zou ik dus voor een losse jurk of jumpsuit gaan. Op oudejaar ga je dan weer meer feesten dus dan zou ik voor een glitterjurkje gaan.

Ga je zelf nog uit op oudejaar?

Nee, dat gebeurt nu niet meer (lacht). Met kerst en Nieuwjaar ben ik eigenlijk vaak in het buitenland, dan zoek ik graag de zon op. We vieren oudejaar vaak gewoon gezellig samen met de vrienden en hun kinderen. Om 22u doen we dan alsof het middernacht is zodat de kinderen hun kaarsjes kunnen aansteken en hun bed in kruipen (lacht). Vroeger zocht ik graag alle heisa op, maar nu blijf ik er liever van weg.

Als je met je dochter de feestdagen doorbrengt, ben je dan ook voor twinning-collecties voor mama en dochter?

Ja hoor, dat doen we (lacht)! Ik heb me daar al aan bezondigd. We hebben ondertussen al een aantal stuks hetzelfde.

Heb je al een kerstlijstje gemaakt?

Ik vraag onder de kerstboom gewoon meer tijd.

Dat lijkt me een mooie wens! Zappa-Rosa is nu 5. Leest ze dit jaar een nieuwjaarsbrief voor?

Ja, en dat gaat alweer gepaard gaan met veel tranen, langs mijn kant dan (lacht). Ja, dat moment vind ik echt fantastisch!

En heb je goede voornemens voor 2020?

Ik doe daar eigenlijk nooit aan mee omdat er niet echt iets is waarvan ik vind dat ik het anders moet doen en ik vind al zeker niet dat ik daarmee zou moeten wachten tot 1 januari (lacht). Als ik me iets wil voornemen, dan begin ik daar nu wel mee.

Misschien is een nieuwe collectie ontwerpen nog een leuk voornemen?

Dat zou wel heel erg fijn zijn, ja (lacht).

In Wallonië ging LolaLiza een samenwerking aan met ex-Miss België Tatiana Silva. Haar collectie en die van An Lemmens is vanaf 5 december exclusief verkrijgbaar bij geselecteerde LolaLiza-filialen en online via www.lolaliza.com

