De Italiaanse Vogue publiceert geen fotoshoots in de januari-editie. De redactie wil hiermee een statement maken over de milieuvervuiling in de mode-industrie.

In plaats van foto's sieren illustraties het januarinummer van Vogue Italia. Het doel is om een punt te maken over de negatieve impact van modeproducties op het milieu. In zijn edito schrijft de hoofdredacteur Emanuele Farneti dat hij erg veel belang hecht aan intellectuele eerlijkheid. 'In ons geval betekent dit dat we moeten toegeven dat het maken van een modeblad een aanzienlijke impact op het milieu heeft. Verandering is moeilijk, maar hoe kunnen we anderen vragen te veranderen als we onszelf niet in vraag stellen? Daarom wilden we deze maand een boodschap de wereld insturen: creativiteit - bijna 130 jaar lang een pijler van Vogue - kan en moet ons aansporen om verschillende wegen te verkennen.'

We moeten toegeven dat het maken van een modeblad een aanzienlijke impact op het milieu heeft

Aangezien eerlijkheid zo belangrijk is voor Farneti, geeft hij ook de cijfers en feiten rond milieuverontreiniging van het vorige septembernummer prijs: 'Honderdvijftig mensen waren bij de producties betrokken. Twintig vluchten en een twaalftal treinreizen. Veertig auto's. Zestig internationale leveringen. Continue verlichting voor minstens tien uur, gedeeltelijk aangedreven door benzinegeneratoren. Voedselverspilling door catering. Plastic om kleding in te wikkelen. Elektriciteit om telefoons en camera's op te laden, etc.' De hoofdredacteur beseft dat er kritiek zal komen, maar vindt het zijn plicht om open te communiceren. Door toe te geven dat ook zij deel uitmaken van het probleem, kan er actie ondernomen worden om het duurzamer aan te pakken in de toekomst.

Het team van de Italiaanse Vogue wist acht kunstenaars en illustratoren te overtuigen om mee te werken aan het januarinummer. Elke artiest maakte een eigen cover, waarvoor ze zich baseerden op echte modellen in Gucci-outfits. Ook inhoudelijk bespreken de redacteurs en gastauteurs in dit nummer of mode ooit echt duurzaam kan zijn en op welke manier de modesector diversiteit op verschillende vlakken op een oprechte manier kan omarmen.

De Italiaanse Vogue is de eerste van de internationale Condé Nast-titels die met composteerbare plasticverpakkingen zal werken

Deze aanpak past binnen de belofte die Farneti samen met de andere internationale Vogue-hoofdredacteurs heeft gemaakt om meer rekening te houden met verschillende culturen en het beschermen van de planeet voor toekomstige generaties. De Italiaanse Vogue is de eerste van de internationale Condé Nast-titels die met composteerbare plasticverpakkingen zal werken. Het geld dat werd uitgespaard door geen fotoshoots te organiseren wordt gedoneerd aan het culturele centrum Fondazione Querini Stampalia, een plaats voor kunst, stilte en onderdak in Venetië. Door de overstromingen in november heeft deze plek heel wat schade opgelopen.

Op 7 januari landt het nieuwe januarinummer van Vogue Italia in de rekken.