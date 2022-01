Voormalig topmodel, journaliste en presentatrice Ghislaine Nuytten is op 67-jarige leeftijd overleden ten gevolge van een hartstilstand.

Nuytten begon haar carrière als model in binnen- en buitenland. Grote namen zoals Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace huurden haar in als model.

Ze was ook het gezicht van de campagne 'Dit is Belgisch', waardoor ze als model onlosmakelijk verbonden is aan de zogenaamde Zes van Antwerpen: Walter Van Beirendonck, Dries van Nooten, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Marina Yee en Dirk Van Saene.

In de jaren tachtig en negentig maakte ze ook modeprogramma's voor de openbare omroep. Als journaliste en mode-experte bleef ze ook nadien voor radio en televisie werken. Zo presenteerde ze de modeprogramma's 'Blikvanger' en 'Look'. Nuytten was ook jurylid in de programma'sTopmodelenBenelux' Next Top Model.

Dirk Van Saene en Ghislaine Nuytten.

'Nieuws over mode was in de jaren tachtig nog geen nieuws,' vertelde ze aan Agnes Goyvaerts voor een interview met Knack Weekend. 'Toen we in '85 metBlikvangerbegonnen, deden andere journalisten daar smalend over. Als modeprogramma viel het onder de dienst vrije tijd, en ik herinner me datGui Polspoelhet in de eindejaarsvraagjes van Humo 'pure reclame' noemde. Nochtans lieten we ons niet sturen door de fabrikanten en deden we er alles aan om informatief te zijn.'

Ghislaine Nuytten was getrouwd met journalist en schrijver Wilfried Hendrickx.

Nuytten begon haar carrière als model in binnen- en buitenland. Grote namen zoals Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace huurden haar in als model.Ze was ook het gezicht van de campagne 'Dit is Belgisch', waardoor ze als model onlosmakelijk verbonden is aan de zogenaamde Zes van Antwerpen: Walter Van Beirendonck, Dries van Nooten, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Marina Yee en Dirk Van Saene.In de jaren tachtig en negentig maakte ze ook modeprogramma's voor de openbare omroep. Als journaliste en mode-experte bleef ze ook nadien voor radio en televisie werken. Zo presenteerde ze de modeprogramma's 'Blikvanger' en 'Look'. Nuytten was ook jurylid in de programma'sTopmodelenBenelux' Next Top Model.'Nieuws over mode was in de jaren tachtig nog geen nieuws,' vertelde ze aan Agnes Goyvaerts voor een interview met Knack Weekend. 'Toen we in '85 metBlikvangerbegonnen, deden andere journalisten daar smalend over. Als modeprogramma viel het onder de dienst vrije tijd, en ik herinner me datGui Polspoelhet in de eindejaarsvraagjes van Humo 'pure reclame' noemde. Nochtans lieten we ons niet sturen door de fabrikanten en deden we er alles aan om informatief te zijn.'Ghislaine Nuytten was getrouwd met journalist en schrijver Wilfried Hendrickx.