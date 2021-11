De beroemde Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh is overleden op 41-jarige leeftijd, zo melden zijn nabestaanden via zijn Instagramprofiel. Abloh vocht sinds 2019 tegen een zeldzame en agressieve vorm van kanker.

Virgil Abloh, de oprichter van het luxueuze streetwearmerk Off-White en artistiek directeur menswear bij Louis Vuitton, liet op 41-jarige leeftijd het leven ten gevolge van een zeldzame vorm van kanker. De ontwerper, dj, architect en kunstenaar laat een vrouw en twee kinderen na.

'Met verslagenheid kondigen wij het overlijden aan van onze geliefde Virgil Abloh, een vurig toegewijde vader, echtgenoot, zoon, broer en vriend. Hij wordt overleefd door zijn liefhebbende vrouw Shannon Abloh, zijn kinderen Lowe Abloh en Grey Abloh, zijn zus Edwina Abloh, zijn ouders Nee en Eunice Abloh, en talloze dierbare vrienden en collega's,' staat te lezen op zijn Instagramprofiel.

'Meer dan twee jaar vocht Virgil moedig tegen een zeldzame, agressieve vorm van kanker. Hij koos ervoor om zijn strijd privé te voeren sinds zijn diagnose in 2019, en onderging tal van uitdagende behandelingen, terwijl hij aan het hoofd stond van verschillende belangrijke instellingen die mode, kunst en cultuur omvatten. Doorheen deze periode heeft zijn werkethiek, oneindige nieuwsgierigheid en optimisme nooit gewankeld. Virgil werd gedreven door zijn toewijding aan zijn vak en aan zijn missie om deuren te openen voor anderen en paden te creëren voor meer gelijkheid in kunst en design. Hij zei vaak: "Alles wat ik doe, doe ik voor de 17-jarige versie van mezelf". Hij geloofde heilig in de kracht van kunst om toekomstige generaties te inspireren. Wij danken u allen voor uw liefde en steun, en vragen om privacy terwijl we rouwen en Virgil's leven vieren.'

Virgil Abloh neemt applaus in ontvangst - Louis Vuitton show, Spring Summer 2019, Paris Fashion Week © Isopix

Bernard Arnault, CEO van LVMH, reageerde op het nieuws via sociale media. 'We zijn allemaal geschokt na dit verschrikkelijke nieuws. Virgil was niet alleen een geniale ontwerper, een visionair, hij was ook een man met een prachtige ziel en grote wijsheid,' aldus Arnault. 'De hele LVMH-familie denkt met grote droefheid aan zijn dierbaren na het overlijden van hun echtgenoot, hun vader, hun broer of hun vriend.'

Abloh werd in maart 2018 aangesteld als hoofd menswear bij Louis Vuitton. Zijn eerste show in juni 2018 markeerde een nieuw hoofdstuk in de modegeschiedenis. In datzelfde jaar werd hij door Time magazine uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.

In september 2019 zei de ontwerper dat hij op doktersbevel een pauze nam van zijn werk. Hij specificeerde nooit de aard van zijn ziekte.

