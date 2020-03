De Belgische mode staat niet stil. Houd deze labels alvast in de gaten.

1--Denise Rein

Denise Rein is de nieuwste worp van Uber and Kosher, de Antwerpse artstudio van Martijn Vogelaers (43) en Deborah Bloemen (39), die naast mode ook onder meer op grafisch ontwerp inzet. Ditmaal komt het koppel met een eigen uniseks kledinglijn. De T-shirts en truien worden in samenwerking met VIER (Antwerpen), Smets (Brussel), Rombaut (Parijs) en ...

Denise Rein is de nieuwste worp van Uber and Kosher, de Antwerpse artstudio van Martijn Vogelaers (43) en Deborah Bloemen (39), die naast mode ook onder meer op grafisch ontwerp inzet. Ditmaal komt het koppel met een eigen uniseks kledinglijn. De T-shirts en truien worden in samenwerking met VIER (Antwerpen), Smets (Brussel), Rombaut (Parijs) en Total Luxury Spa (LA) uitgebracht. uberandkosher.comTijdens een bezoek aan een breifabriek ontdekte Liesbet Allaer (47) dozen vol wolresten van bekende designercollecties. Ze besloot de resten op te kopen en ze als sjaals een tweede leven te geven. 'Niet alleen is de collectie zo heel duurzaam, maar ook veel goedkoper dan andere merken door de lagere aankoopprijs', vertelt Allaer. 'Van sommige sjaals bestaan maar een twintigtal stukken, waardoor ze heel uniek blijven.' leselles.beGeen dag is hetzelfde in het leven van een vrouw, daarom lanceert Katelijne Van Renterghem (58) een tassenlijn met één model per dag van de week. Zeven karaktervolle tinten kleuren de collectie, maar je hoeft je hoofd niet te breken over combinaties. Volgens Van Renterghem moet een tas namelijk niet bij je schoenen, maar bij je juwelen passen. Die ontwierp ze er gemakshalve meteen erbij. isettegiorni.beIn haar modelabel Johny Be Good kon Ruth Trioen (36) niet volledig haar ei kwijt, dus besloot ze een klein broertje in het leven te roepen. In tegenstelling tot de witte hemden en shirts van haar eerste label zet ze met Johny volop in op kleur. 'Voor mijn lentecollectie liet ik me inspireren door mijn kindertijd', aldus Trioen. 'Ik ben een liefhebber van vintage. Ik probeerde de outfits die ik als kind op het strand droeg te vertalen naar een even speelse, maar volwassen collectie.' wearejohny.com