Na de lancering van het visuele album 'Black Is King' ging de naam Zerina Akers over ieders lippen. De styliste is immers de vrouw achter de nu al iconische looks van Beyoncé. De modeprofessional gebruikt haar platform niet enkel voor zichzelf, maar ook om meer aandacht te vestigen op zwarte ondernemers en artiesten.

In Adobe's webserie 'Create Change: Conversations with Creators' gaat Zerina Akers in gesprek met creatieve stemmen. De gast in de eerste aflevering is Lena Waithe, de Amerikaanse scenariste, producer en actrice.

De twee vrouwen praten over het belang van representatie, maar ook over woorden omzetten in daden. Het is goed dat grote modehuizen aan de tand gevoeld worden over het gebrek aan diversiteit, stelt Zerina, 'maar als we daarnaast ook 25 procent van onze energie stoppen in het promoten van bedrijven van zwarte ondernemers komen we een heel eind verder.' Volgens haar zal dat op lange termijn meer effect hebben dan enkel modehuizen op het matje roepen.

Tijdens de Black Lives Matter-protesten greep de styliste haar kans om een platform te creëren dat aantoont hoeveel boeiende mode- en beautymerken geleid door de zwarte community er bestaan. Black Owned Everything startte als een Instagrampagina, maar in deze video kondigt ze aan dat er deze maand ook een heuse website en webshop zit aan te komen, gecureerd door Zerina zelf.

Op de Instagrampagina Black Owned Everything zet Zerina Akers lifestylemerken in de spotlight die opgestart werden door zwarte ondernemers. Tijdens de Black Lives Matter-protesten vroegen heel wat mensen hoe ze de zwarte gemeenschap konden ondersteunen. Dit was haar antwoord: put your money where your mouth is.

