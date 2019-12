De Belgian Fashion Awards werden dit jaar voor de derde keer uitgereikt in Antwerpen. Van een verlegen Dirk Van Seane tot een uitgelaten Christian Wijnants: een terugblik op de winnaars en de hoogtepunten van de avond.

De locatie voor de Belgian Fashion Awards was de vernieuwde Handelsbeurs in Antwerpen. Het stijlvolle gebouw vormde het perfecte decor voor deze jaarlijkse ode aan de Belgische mode. Een uitgebreid overzicht van de winnaars en de jurycommentaar vind je hier. De sfeer van de avond herbeleven kan via de video hieronder.