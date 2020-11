Hoe komen de spectaculaire flagship stores van grote merken tot stand? In een korte film vertelt Chileense architect Smiljan Radic over het designproces van de Alexander McQueen flagship store in Londen, die vorig jaar de deuren opende.

Een gevel van glas, drie verdiepen en een imposante houten constructie in het midden: het is moeilijk om de winkel van Alexander McQueen in de Old Bond Street in Londen te missen. Het brein achter de winkel is de Chileense architect Smiljan Radic. Een opvallende keuze, aangezien hij tot voor dit project geen enkele ervaring had met retaildesign.

In de film, geregisseerd door Masha Vasyukova, vangen we een glimp op van een van zijn bekendste ontwerpen, de Right Angel House, dat de inspiratie vormde voor deze winkel. De minimalistische woning in het midden van de Chileense bossen straalt een en al rust uit. Het bouwwerk trok de aandacht van Sarah Burton, creatief directeur van Alexander McQueen, die de architect prompt vroeg om voor haar aan de slag te gaan voor het ontwerp van de flagship store in Londen.

Voor het project riep Radic de hulp in van zijn vrouw, beeldhouwster Marcela Correa. Ruwe materialen en natuurlijke elementen spelen de hoofdrol. Een kunstwerk gemaakt uit robuuste rotsblokken en kronkelende takken leidt de bezoeker als het ware door de winkel en injecteert op artistieke wijze natuurlijke elementen in een stedelijke omgeving.

In kortfilm hieronder.

