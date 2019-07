Het modehuis van Victoria Beckham heeft een vacature openstaan. CEO Paola Riva verlaat het bedrijf om persoonlijke redenen, zo laat het modemerk weten in een persbericht.

De samenwerking tussen Victoria Beckham en Paolo Riva was niet van lange duur: Riva draait nog maar mee sinds september 2018. Ralph Toledano, de voorzitter van het merk, neemt tijdelijk zijn takenpakket over in afwachting van een nieuwe CEO.

'Het is een plezier geweest om met Paolo te werken en namens de directie wil ik hem bedanken voor zijn bijdrage,' aldus Toledano in een persbericht van het bedrijf. 'Ik kijk er naar uit om de strategie verder te implementeren samen met Victoria en het team.'

Riva sloot zich bij het merk aan bij het tienjarig jubileum. Door Beckham werd hij tijdens zijn aanstelling geprezenom zijn ervaring, drive en creativiteit.