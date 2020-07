Het coronavirus blijft lelijk huishouden in de modesector. Labels Victoria's Secret en Victoria Beckham moeten snoeien in het personeel om de kosten te drukken.

Modelabels Victoria's Secret en Victoria Beckham moeten personeel laten gaan als gevolg van van het coronavirus op hun verkoopcijfers. Dat meldt modeplatform Women's Wear Daily. Het bedrijf L Brands, dat het lingeriemerk Victoria's Secret in handen heeft, kondigde aan 850 jobs te zullen schrappen. Dat is goed voor 15 percent van het personeel. Ook het label van voormalige Spice Girl en modeontwerpster Victoria Beckham moet een twintigtal personeelsleden laten gaan. Dat komt neer op een vijfde van het huidige corps.

Woelig vaarwater

'Het voelt als een goed moment om back to basics te gaan. Het zorgt voor energie en een nieuwe creatieve uitdaging,' legde Beckham uit aan The Guardian. 'De intiemere aanpak sluit aan bij hoe we als merk begonnen zijn.' De afgelopen maanden kwam Beckham verschillende keren in opspraak. In april lag de ontwerpster onder vuur voor plannen om 30 mensen te ontslaan middenin de lockdown. Ook de overheidssteun aan het merk schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat, aangezien Beckham zelf een vermogen heeft dat geschat wordt op 370 miljoen euro.

Zoveelste tegenslag

Voor Victoria's Sectret is de coronacrisis de zoveelste tegenslag. Het lingeriemerk kampt al langer met dalende verkoopcijfers. Op haar hoogtepunt, rond de jaren 10, trok de jaarlijkse Victoria's Secret Show wereldwijd miljoenen kijkers. Intussen heeft het merk z'n vroegere glans grotendeels verloren. De Angels, stuk voor stuk erg lange en slanke modellen, zijn uit de gratie gevallen en krijgen concurrentie van inclusieve en diverse collega's bij andere merken. Denk maar aan het enorme succes van de Savage X Fenty-shows van Rihanna, die niet alleen online maar ook commercieel erg succesvol waren.

