Het luxestreetwearlabel Vetements springt op de Star Wars-kar met een capsulecollectie volledig in teken van de films.

Op 16 december vindt de première van 'The Rise of Skywalker' plaats in Los Angeles. Diezelfde dag brengt het luxelabel Vetements een collectie uit met T-shirts, hoodies, sokken, hoofddeksels, rugzakken, jurken en schoenen die refereren aan het Star Wars-universum. De capsulecollectie zal bestaan uit 44 stuks en werd geïnspireerd door de 'meest iconische Vetements-ontwerpen en de Star Wars-wereld,' laat het modehuis weten. Zowel mannen als vrouwen met een goed gevulde portemonnee zullen zich in hogere sferen kunnen begeven in deze Star Wars-items.

Er werden voorlopig nog geen beelden vrijgegeven van de collectie. De bekende modeboetiek Tsum in Moskou heeft de eer om de stuks voor het eerst voor te stellen aan het publiek. De winkel houdt een lanceringsfeest en verkoop in een parkeergarage, geheel in de stijl van het modemerk. Online heeft Ssense.com het exclusieve verkooprecht. Fysieke winkels waarvan al geweten is dat ze de capsulecollectie mogen verkopen zijn onder andere Harrods en Flannels in het Verenigd Koninkrijk, I.T. in China, The Webster in de Verenigde Staten, Vitkac in Polen,Four en Azzurro Due in Amsterdam, Club 21 in Thailand, Boutique Roma in Zwitserland, Breuninger in Duitsland, Boon The Shop in Korea en Adelaide in Japan.

Creatief directeur Demna Gvasalia trok in september de deur achter zich dicht bij Vetements, dat hij samen met Guram Gvasalia uit de grond stampte in 2014. Hij heeft het gevoel zijn doel bereikt te hebben met het merk, dat oorspronkelijk bedoeld was als een tegenreactie op de modewereld van die periode.