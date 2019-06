Deze zondag is het Vaderdag. Wij verzamelden twaalf lastminute-cadeautips voor zij die het ouderlijk huis niet met lege handen durven betreden.

Voor de ijdeltuit

Huidverzorgingsproducten zijn vooral bedoeld voor vrouwen? Niet anno 2019. Ook voor mannen bestaan er steeds meer luxeproducten voor in de badkamer. Met een lekker geurtje of een fancy douchegel speel je op veilig, terwijl je met een handcrème of een baardset mikt op mannen die gaan voor the extra mile.

. © Getty Images / Philippe Baert

(Handcrème: Delbôve - €38) (Douchegel: Kiehl's - €20,50) (Parfum: Comme des Garçons - €64,95) (Baardset: Proraso - €42,95)

Voor de sportieveling

Of het nu is om rustig te wandelen, intens te fitnessen of urenlang te fietsen: feit is dat iedereen liever sport in alle comfort. Na de ugly sneakers maken de ugly sandalen dit jaar een comeback, met de Birkenstock op kop. Fietsende vaders doe je wellicht een plezier met een reparatiekit, allround sporters met een fitbit-stappenteller of een praktische drinkbus.

. © Getty Images / Philippe Baert

(Sandalen: Birkenstock - €74,95) (Drinkbus: Klean Kanteen - €22,95) (Stappenteller: Fitbit - €99,95) (Bandenreparatie set: Simson - €7,50)

Voor de fijnproever

Gezegend met een bourgondische vader? Ideaal, want de cadeautjes in deze categorie zijn heel dankbaar en talrijk. Met een braadpan of cocktailsiroopjes zet je hem zelf aan het werk, al doe je hem met een bon voor een gintasting of een etentje in zijn lievelingsrestaurant wellicht ook plezier.

. © Getty Images

(Cocktailsiroopjes: Juttu - €19,95) (Braadpan: Le Creuset - €209)

Voor de modeliefhebber

Een kleerkast zonder basics is zoals een café zonder bier: het is een pak moeilijker om je weg te vinden in het aanbod op de kaart. Wij selecteerden enkele basics waar je zowel de modeliefhebber als het modekneusje een plezier mee doet.

. © Getty Images

(Das: Arket - €35) (Hemd: Uniqlo - €19,90) (Boek: Stan Smith- €45) (Sneaker set: -Jason Markk - €55)