Het Amerikaanse kledinglabel Fashion Nova heeft een klacht van Versace aan de broek. Het Italiaanse modehuis klaagt de fastfashionketen aan voor het kopiëren van de iconische groene jurk die Jennifer Lopez droeg tijdens de Grammy Awards in 2000.

'De reden waarom Fashion Nova zo snel nieuwe kleding kan produceren, is grotendeels te danken aan hun bereidheid om de auteursrechtelijk beschermde ontwerpen en handelsmerken van bekende ontwerpers te kopiëren', klinkt het in de gerechtsdocumenten van de rechtbank in New York.

De groene jurk is een van de bekendste ontwerpen van het Italiaanse modehuis. Het stuk heeft een eigen Wikipedia-pagina en ligt aan de basis van het bestaan van Google Images. Afgelopen modeweken haalde Versace het ontwerp nog eens van onder het stof in een bewerkte variant, tot groot jolijt van modefans wereldwijd. Ook deze keer verspreidden de beelden van de show zich in een recordtijd.

Links: de kopie van de jurk van Fashion Nova, rechts: de iconische jurk uit 2000. © Fashion Nova / Getty Images

Niet de eerste keer

De klacht gaat trouwens verder dan die ene jurk. Versace wijst Fashion Nova ook met de vinger omwille van het kopiëren van de typische zwarte en goudkleurige barocco-print en het namaken van een ander ontwerp. De nepjurk en het originele ontwerp lijken zo goed op elkaar dat ze het Italiaanse modehuis schade berokkenen, zo klinkt het in de klacht.

Fashion Nova is met deze kopieën overigens niet aan zijn proefstuk toe. Ook de jurk die Meghan Markle op haar trouwreceptie droeg prijkt in de virtuele vitrine van de Amerikaanse keten voor amper 45 dollar.