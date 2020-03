Belgisch ontwerpster Veronique Branquinho slaat de handen in elkaar met het bruidsmodehuis Marylise & Rembo. Het resultaat is 'Carta Branca', een tiendelige bruidscollectie in haar typische, vrouwelijke stijl.

Veronique Branquinho heeft voor Marylise & Rembo Fashion Group een eerste bruidscollectie op de markt gebracht. 'Carta Branca', wat zoveel betekent als carte blanche, bestaat in totaal uit tien stuks die precies vertalen waar de ontwerpster voor staat: sensuele, vrouwelijke jurken met een eigenzinnige twist.

Onder de creaties bevinden zich enkele typische Veronique Branquinho-klassiekers die de ontwerpster voor deze lijn vertaalde naar bruidsmode, zoals een bustierjurk in plissé soleil. Rode draad in de collectie is de ivoorwitte kleur en elk stuk heeft een duidelijke Branquinho-stempel. De lijn is in België ontworpen, maar wordt geproduceerd in Portugal, waar de roots van de ontwerpster gedeeltelijk liggen.

Bij Branquinho gaat bruidsmode om puurheid, essentie en sensuele vrouwelijkheid. 'Wat mij aantrekt in bruidsmode is het verlangen van de bruid naar die bijzondere dag en die ene speciale jurk die met liefde gemaakt wordt', klinkt het. 'Ik wil de bruid haar mooiste dag op die manier onvergetelijk maken.' Je kan 'Carta Branca' terugvinden in de rekken van Le Chapeau in Antwerpen.

Veronique Branquino is een gevestigde naam in onze modewereld. De ontwerpster studeerde in 1995 af aan de Antwerpse Modeacademie. Na haar studies ging ze aan de slag voor verschillende Belgische merken, in 1997 volgde haar eerste eigen vrouwencollectie. In 2009 werd ze daarnaast artistiek directeur bij het Belgische handtassenmerk Delvaux. Datzelfde jaar ging haar merk op de fles, maar in 2012 maakte de ontwerpster een comeback in de modewereld.

Veronique Branquinho heeft voor Marylise & Rembo Fashion Group een eerste bruidscollectie op de markt gebracht. 'Carta Branca', wat zoveel betekent als carte blanche, bestaat in totaal uit tien stuks die precies vertalen waar de ontwerpster voor staat: sensuele, vrouwelijke jurken met een eigenzinnige twist. Onder de creaties bevinden zich enkele typische Veronique Branquinho-klassiekers die de ontwerpster voor deze lijn vertaalde naar bruidsmode, zoals een bustierjurk in plissé soleil. Rode draad in de collectie is de ivoorwitte kleur en elk stuk heeft een duidelijke Branquinho-stempel. De lijn is in België ontworpen, maar wordt geproduceerd in Portugal, waar de roots van de ontwerpster gedeeltelijk liggen. Bij Branquinho gaat bruidsmode om puurheid, essentie en sensuele vrouwelijkheid. 'Wat mij aantrekt in bruidsmode is het verlangen van de bruid naar die bijzondere dag en die ene speciale jurk die met liefde gemaakt wordt', klinkt het. 'Ik wil de bruid haar mooiste dag op die manier onvergetelijk maken.' Je kan 'Carta Branca' terugvinden in de rekken van Le Chapeau in Antwerpen.Veronique Branquino is een gevestigde naam in onze modewereld. De ontwerpster studeerde in 1995 af aan de Antwerpse Modeacademie. Na haar studies ging ze aan de slag voor verschillende Belgische merken, in 1997 volgde haar eerste eigen vrouwencollectie. In 2009 werd ze daarnaast artistiek directeur bij het Belgische handtassenmerk Delvaux. Datzelfde jaar ging haar merk op de fles, maar in 2012 maakte de ontwerpster een comeback in de modewereld.