Zelfstandige modewinkeliers hebben tijdens het zomerseizoen 40 procent minder verkocht in vergelijking met het zomerseizoen in 2019. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van ModeUnie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel.

Zo'n 90 procent van de zelfstandige modehandelaars verkocht minder, 8 procent verkocht evenveel en amper 2 procent geeft aan dat de verkoop gestegen is. De belangrijkste reden voor de daling is uiteraard de verplichte sluiting van alle niet-essentiële winkels in ons land van 18 maart tot en met 10 mei.

Een inhaalbeweging na de verplichte sluiting van acht weken is er niet gekomen, integendeel. De periode sinds de heropening op 11 mei tot op heden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar geeft een negatief beeld. Gemiddeld lag de verkoop 30 procent lager. Nochtans kwam de verkoop in steden en gemeenten vlot op gang na de heropening van de winkels in mei, zag Isolde Delanghe, directeur van ModeUnie.

'Sinds vorige week zien we de verkoop achteruitgaan', zegt ze. 'De negatieve berichtgeving rond het stijgend aantal besmettingen schrikte heel wat klanten af. De verkoop viel drastisch terug.' Sinds vandaag zijn er opnieuw strikte maatregelen van krachtt tijdens het winkelen. Dat moet je alleen doen en in elke winkel mag je maximaal een half uur blijven.

ModeUnie is verrast door die verstrenging. 'Experts lieten meerdere malen weten dat de winkels niet het probleem waren voor de verdere verspreiding van het virus. Het opnieuw verstrengen van de maatregelen zal de reeds bijzonder zwaar getroffen sector, net voor de aanvang van de solden, nog harder treffen', vreest Delanghe.

