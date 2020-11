Zet je beste voetje voor met deze drie nieuwe veganistische sneakers.

1. Virón

Wie? Voor Mats Rombaut was duurzaamheid altijd al meer dan een modewoord. Dat Virón, het nieuwe label van de Belgische ontwerper, mikt op ecologie is dus niet verwonderlijk. De naam zelf zinspeelt op het woord environment, oftewel milieu.

© valentin fabre

Wat? Zijn nieuwe sneakers hebben Rombauts kenmerkende dikke buitenzolen, maar werden ditmaal gemaakt van gerecyclede en geüpcyclede materialen.

Hoe? Voor het leer koos Rombaut voor een veganistisch appel- en maisleer, dat ongeveer 60 procent van het maisafval een nieuw leven geeft. De buitenzool is gemaakt van gerecycleerd rubber dat steeds opnieuw kan worden gerecycleerd, vanuit het principe van een gesloten kringloop. Voor een van de modellen ging de ontwerper zelfs aan de slag met gerecyclede legertassen en -tenten die afkomstig zijn van een militaire overstock. Rombaut wil op termijn inzamelpunten opzetten waar klanten hun versleten schoenen kunnen laten recyclen. "Meestal worden schoenen aan het einde van hun levensduur weggegooid," liet Rombaut weten aan Vogue, "en dat systeem wilden we heroverwegen."

Prijs? Vanaf 150 euro,

viron-world.com

2. Komrad

Wie? Het Belgische sneakerlabel Komrad.

2. © GF/ KOMRAD

Wat? Voor hun gloednieuwe APL-lijn trekt Komrad opnieuw de ecologische kaart. Het Belgische sneakermerk riep de eerste collectie vorig jaar uit tot de 'meest duurzame sneaker ooit op de markt'. Met de nieuwe modellen wil het merk verder inzetten op slow fashion voor bewuste consumenten.

Hoe? Voor de sneaker koos Komrad ervoor om te werken met appelleer. Deze veganistische leersoort wordt geproduceerd aan de hand van gefermenteerde appelschillen en klokhuizen. De buitenzool bestaat dan weer uit gerecycleerd rubber. De stof voor de binnenkant en de veters won men uit petflessen en hergebruikt katoen. Zelfs de lijm is biologisch.

Prijs? Vanaf 139 euro, komrads.world

3. Superga x alex eagle

Wie? Het Italiaanse sneakermerk Superga slaat de handen in elkaar met de Londense creative director Alex Eagle.

3. © GF/ SUPERGA

Wat? De voorbije 100 jaar mochten al verschillende ontwerpers aan de slag met de witte sneakers van Superga, ditmaal mocht Eagle zich uitleven met het model 2843 Club S. Ze creëerden samen een volledig vegan sneakerpaar dat aanleunt bij Superga's duurzame herfst- en wintercollectie.

Hoe? Voor de sneakers koos men voor een mix van biologisch katoen (60 procent) en natuurlijke hennep (40 procent). Ook de veters werden uit biologisch katoen uit Vietnam vervaardigd. De binnenzool werd bekleed met een laag natuurlijke kurk en voor het rubber werkt het Italiaanse label steevast met natuurlijk rubber dat handmatig wordt gewonnen uit rubberbossen in Vietnam, Maleisië en Thailand.

Prijs? 99 euro, exclusief verkrijgbaar via

thestorex.com

