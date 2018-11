Vans herdenkt 60 jaar ruimteonderzoek met collectie opgedragen aan NASA

De Space Voyager-schoenencollectie van Vans brengt hulde aan 60 jaar ruimteonderzoek van NASA. De collectie is geïnspireerd door originele ruimtepakken en wordt gekenmerkt door unieke details zoals zichtbaar schuim en verwisselbare patches.

Ze brengt een kosmisch eerbetoon aan tijdloze Vans-modellen: zowel de Sk8-Hi, de Old Skool als kleding en accessoires maken deel uit van de collectie.

NASA-logo

De collectie bestaat uit acht sneakermodellen voor volwassenen en kinderen, waaronder de Sk8-Hi MTE, de Old Skool en de Classic Slip-On.

Welk model dan ook: het Californische merk brengt zijn klassiekers opnieuw tot leven in een ander universum. Zo zijn de twee lederen Sk8-Hi 46 MTE DX-modellen voorzien van zichtbaar schuim en het kenmerkende NASA-logo op de zijkant.

Voor de Old Skool-modellen herneemt Vans het typische ruimtepak-oranje en de NASA-badge. Het model bestaat ook in een volledig witte versie met een tong van zacht schuim.

Melkwegprint en glinsterende zolen

Een Space Voyager-model voor kinderen is onder meer een Slip-On met een melkwegprint en een glinsterende, rubberen buitenzool. Daarnaast bevat de kindercollectie ook een witte Sk8-Hi MTE met een buitenzool die geïnspireerd is op de zwarte laarzen van astronauten.

De Sk8-Hi-modellen zijn uitgerust met Vans MTE 360-technologie, die ervoor zorgt dat je voeten niet alleen warm blijven, maar dat ook de vochtbalans in de schoenen op peil blijft. De buitenzool is voorzien van een reliëf dat zorgt voor een betere grip.

Vesten en accesoires

Tot slot introduceert Vans drie nieuwe vesten. De Space Anorak combineert zwart met oranje, terwijl het Space Torrey Padded MTE-vest in twee kleuruitvoeringen bestaat en met zijn grafische Apollo 11-details hulde brengt aan de eerste man op de maan.

De Space Voyager-collectie bevat ook een zwarte Space Pullover-hoodie en een wit Space Man Longsleeve t-shirt. Vans brengt hulde aan NASA met iconische kleuren en grafische details in klassieke accessoires, zoals de Grind Skate Duffel in interstellair oranje of de Snag Plus-rugzak.