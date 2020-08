De Nationale Veiligheidsraad heeft gevolg gegeven aan de verzuchtingen van de winkels.

Vanaf maandag 24 augustus mogen mensen opnieuw per twee winkelen. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag aangekondigd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Volgens de eerste minister kunnen winkels er wel nog steeds voor kiezen om strengere regels te handhaven.

Mode Unie opgelucht

Sectorfederatie Mode Unie reageert tevreden op de versoepeling. 'Een opluchting voor de hele sector', zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in een persbericht. 'Dit zal modewinkeliers meer ademruimte geven om klanten op een normale en positieve, maar toch veilige manier te ontvangen.'

'Het wegvallen van het maximaal een half uur winkelen is eveneens een gunstige en logische evolutie in de maatregelen voor onze winkeliers', zegt Delanghe. De versoepeling geeft volgens de sectorfederatie de mode-ondernemers nog de kans om de laatste anderhalve week van de solden positief in te zetten. Volgens de Mode Unie bleek in de eerste twee soldenweken dat het individueel shoppen een 'bijzonder negatief effect had op de modesector'. Consumenten hadden schrik om zich naar steden en winkels te begeven door de negatieve berichtgeving en door het verplicht individueel shoppen was de 'fun factor' volledig verdwenen, stelt de federatie.

Positieve boodschap

'Het versoepelen van de maatregel is het bewijs dat shoppen veilig kan en dit zal er ongetwijfeld ook toe leiden dat meer consumenten zich naar modewinkels zullen begeven. Winkelen heeft steeds veilig gekund, dit blijft ook zo wanneer klanten met twee komen shoppen. We hopen dan ook dat politici een positieve boodschap uit zullen dragen over het winkelen', zegt Delanghe nog.

Mode Unie zegt nog voorstander te zijn van een blijvende evaluatie van de maatregel. Op termijn moet een uitbreiding naar de volledige bubbel mogelijk zijn, als aangetoond is dat shoppen veilig blijft, klinkt het nog.

