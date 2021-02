Drie (onverwachte) revivals van trends uit de jaren negentig.

De whale tail

Sinds zijn populariteit tijdens de noughties bij sterren als Britney Spears en Paris Hilton leefde de zichtbare G-string af en toe in beperkte mate weer op, maar dit seizoen incorporeerden onder meer Givenchy en Versace het zichtbare ondergoed opnieuw in hun collectie. Ook Kate Moss liet zich erin fotograferen voor het januarinummer van de Britse Vogue. De zogenaamde whale tail dankt zijn bijnaam aan de twee uiteinden van de string die de vorm hebben van een walvissenstaart. Maar zover was u zelf vast ook wel.

De walkman

Vergeet vinyl. In de eerste helft van 2020 verdubbelde de cassetteverkoop in het Verenigd Koninkrijk. Dat popsterren als Dua Lipa, Lady Gaga en populaire K-popgroepen hun muziek opnieuw op tape uitbrengen, zorgt ervoor dat tieners massaal de walkman herontdekken.

Dat is ook de audiomarkt niet ontgaan. Zo ontwierp de Franse start-up We Are Rewind zijn hedendaagse interpretatie van het populaire gadget uit de nineties. Dankzij een strak design en bluetoothfunctie loodst het de walkman de jaren twintig in.

De donkere lip

Op het internet ook wel met een knipoog the Naomi genoemd, naar supermodel Naomi Campbell, die er aan het einde van de vorige eeuw haar handelsmerk van maakte. Gespot op onder meer de catwalks van Rodarte en Maitrepierre en online bij de Kylie Jenners van deze wereld.

The Naomi bij Rodarte. © imaxtree

Breng eerst een bruine liner aan en kleur je lippen vervolgens in een matte beige kleur. Ga opnieuw met je liner langs de rand en blend de kleuren voor een donkere ombré-lip.

