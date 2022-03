De Tom Ford Plastic Innovation Prize heeft acht finalisten geselecteerd voor een wedstrijd die biologisch afbreekbare oplossingen zoekt voor dunne plastic zakjes. De Amerikaanse ontwerper en regisseur Tom Ford slaat hiervoor de handen in elkaar met Lonely Whale, een organisatie die zich inzet om de oceanen proper te houden.

Het doel van de wedstrijd is om tegen 2025 volledig biologisch afbreekbare, niet-plastic oplossingen voor polybags te verenigen en op grote schaal toe te passen. In de mode- en beautysector worden plastic zakjes nog heel vaak gebruikt om de producten te beschermen tijdens het transport.

De innovaties van de finalisten bestaan uit plasticalternatieven, gemaakt van ingrediënten zoals erwten, zeewier en organisch afval. De wedstrijd werd gelanceerd in november 2020 en zal in het voorjaar van 2023 de winnaars onthullen.

Tom Ford wil met deze wedstrijd een katalysator zijn voor duurzame vooruitgang. 'Het is dringend nodig om plasticvervuiling aan te pakken', klinkt het bij de ontwerper. 'Als de oceaan vervuild is en gevaar loopt, dan loopt de rest van de planeet - en haar bewoners - ook gevaar. De impact die de deelnemende innovators kunnen hebben op het milieu is fenomenaal. Hun oplossingen maken een veiligere en duurzame plek van de planeet. Ook de volgende generaties zullen de vruchten plukken van de uitvindingen die uit deze wedstrijd komen.'

Zerocircle © Zerocircle

Wat zit er in je zak?

De startups die geselecteerd zijn bestaan uit Genecis, een Canadees biotechbedrijf dat bacteriën herprogrammeert uit organisch afval; Kelpi, een Brits biotechbedrijf dat werkt met zeewier; Lwanda Biotech, een Keniaanse sociale onderneming die plasticvervuiling en landbouwafval op gemeenschapsniveau aanpakt; Marea, een IJslandse startup die gebruik maakt van lokale algen; Notpla, een Londens bedrijf dat zeewier verwerkt tot een natuurlijke membraanverpakking; Sway, een Amerikaans bedrijf dat een op zeewier gebaseerd koolstofnegatief materiaal creëert; Xampla, een spin-off van de Universiteit van Cambridge, die werd geïnspireerd door de kracht van spinnenzijde en plantaardige eiwitten, zoals erwten, omzet in hoogwaardige plasticalternatieven; en Zerocircle, een Indiaas bedrijf dat verpakkingsmateriaal maakt dat veilig is voor wilde dieren en oceanen, op basis van plaatselijk gekweekt zeewier.

Sway © Sway

De wedstrijd heeft naast een rist partnerbedrijven ook een interessante groep juryleden verzameld: Don Cheadle, Stella McCartney, Susan Rockefeller, Livia Firth, Trudie Styler, Melati Wijsen, Danni Washington, Saskia van Gendt, Audrey Choi, Steven Kolb, Ellen Jackowski en Liz Rodgers gaan na of de deelnemende innovaties commerciële levensvatbaarheid hebben, wetenschappelijk accuraat zijn en de milieu- en sociale criteria respecteren. Technische adviseurs hebben deze criteria opgesteld. Het materiaal van het winnende project moet biologisch afbreekbaar zijn aan het einde van z'n levenscyclus, duurzaam geproduceerd worden, voldoen aan de prestatienormen van de industrie en kostenconcurrerend zijn ten opzichte van bestaande plasticgebaseerde opties.

Alle finalisten gaan nu een jaar lang materialen testen. Deze tests dienen om na te gaan of de materialen schaalbaar zijn en tegen 2025 op de markt gebracht kunnen worden. Deze fase wordt gesponsord door Nike. Merken als J. Crew, Princess Polly, Tom Ford Beauty, Veronica Beard, Vuori en Rhone verbinden zich ertoe de oplossingen van de finalisten in hun toeleveringsketens te testen.

