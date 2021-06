Stilstaan is achteruitgaan. Twee nieuwe Belgische sportlabels en een nieuwe expo over activewear geven alvast het goede voorbeeld.

Mode beweegt

Active- en sportswear valt haast niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De voorbije jaren waagden steeds meer modeontwerpers zich aan sportcollecties en viel het aantal samenwerkingen met atleten en sportswearlabels haast niet meer bij te houden. In de nieuwe expo Activewear buigt het modemuseum Hasselt zich daarom over de populaire kledij die ook naast het sportveld- vaak gedragen wordt. Het ging daarvoor een s...

Active- en sportswear valt haast niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De voorbije jaren waagden steeds meer modeontwerpers zich aan sportcollecties en viel het aantal samenwerkingen met atleten en sportswearlabels haast niet meer bij te houden. In de nieuwe expo Activewear buigt het modemuseum Hasselt zich daarom over de populaire kledij die ook naast het sportveld- vaak gedragen wordt. Het ging daarvoor een samenwerking aan met ex-atletes Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée, die met 42|54 zelf een succesvol Belgisch sportlabel uit de grond stampten. Met creaties van Gabrielle 'Coco' Chanel, die al sportieve kledij gebruikte voor vrouwelijke emancipatie, tot Virgil Abloh, die er zijn handelsmerk van maakte, tonen de gastcuratoren hoe activewear maar blijft scoren. Van 6 juni tot 30 december, modemuseumhasselt.be Het leek alsof de sport vanuit het niets kwam: in het rampjaar 2020 besloten tal van sportieve zielen zich aan een spelletje padel te wagen. Voortaan kun je de populaire sportmix van tennis en squash ook in een Belgische outfit spelen. Het gloednieuwe label Padelista presenteert een sportlijn voor mannen en vrouwen die je op en naast het padelveld kunt dragen. Oprichter Stijn De Groef, die eerder ook mee achter het Belgische fietsmerk Peloton de Paris stond, werkte voor de collectie voor tachtig procent met gerecycleerde en organische stoffen die ook steeds blijven ademen. Reserveer misschien alvast op tijd een speelveld. padelista.com Ann-Sophie Poulain was een fervent fietser, tot ze door een hernia haar stalen ros tijdelijk aan de kant moest zetten. Toch liet de sport haar niet los en besloot ze samen met haar vriend Laurens Bekaert op een andere manier haar liefde voor fietsen te uiten. Het koppel startte met Maison Poulain een wielerkledijlabel waarbij duurzaamheid op de eerste plaats komt. Door lokaal en in kleine oplages te produceren bij textielbedrijf Liebaert en te focussen op tijdloos, minimalistisch design beloven Poulain en Bekaert een bewuste collectie neer te zetten waarin je nog jaren kunt genieten van je fietsavonturen. maisonpoulain.com