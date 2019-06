De zomer van 2019 omvat een waaier aan trends. Knack Weekend pikte er de populairste uit.

Haaraccessoires

Haaraccessoires lijken de zomer van 2019 over te nemen. Vooral parelhaarspelden en haarbanden duiken overal op. Die waren vooral populair in de jaren negentig, een periode verweten voor zijn vreemde modekeuzes. Maar net zoals tie-dye wordt alles uit de jaren 90 weer in het leven geroepen.

Geknoopte haarband van Prada © Getty

Haarbanden worden al sinds de Klassieke Oudheid gedragen, denk maar aan de lauwerkransen. Maar het werd pas in de jaren twintig een echt modeaccessoire. Toen droegen flappers haarbanden met juwelen en veren op. In de jaren negentig waren de ontwerpen juist gevoerd en werd onder andere politica Hillary Clinton gezien met deze trend. En laten we het fictieve personage Blair Waldorf uit Gossip Girl niet vergeten. Nu lijken vooral geknoopte, beparelde en puffy à la Prada haarbanden populair.

De parelhaarspeld is een hit © Getty

Daarnaast zijn parelhaarspelden overal te zien en te verkrijgen. De trend lijkt gebaseerd te zijn op de vlinderspeldjes uit 1990. Deze keer zijn het niet enkel de goedkope ketens die jonge meisjes voorzien van hun spelden, maar ontwerpen ook luxemerken zoals Gucci en Versace een aantal stukken en lijken ook volwassen vrouwen de speld te omhelzen.

Waaiers

De waaier bijkt een van de populairste accessoires deze zomer © Fern Fans en & Other Stories

Accessoiremerk Fern Fans en modelabel & Other Stories creëerden samen een collectie van vijf waaiers. Dit accessoire wordt al eeuwen lang gebruikt door vrouwen over de hele wereld, voornamelijk om zichzelf op een elegante en onopvallende manier af te koelen, een ideale aankoop voor de zomer zou je dus kunnen zeggen.

In Japan evolueerde waaiers schilderen zelfs tot een kunst en in Spanje is het nog steeds zeer populair, denk maar aan de dans flamenco. De danseressen gebruiken het als attribuut om hun energie en emoties over te brengen. Maar het was niet enkel een manier om af te koelen, het werd ook gebruikt als communicatiemiddel. Als een vrouw haar waaier halfgesloten in haar linkerhand houdt, betekent dat bijvoorbeeld dat de man haar deed lachen. Dat willen Fern Fans en & Other Stories meegeven aan hun consumenten door uitleg aan de hand van illustraties te voorzien op hun website.

Franjes

Ook franjes doen het weer goed © Getty

Een heel andere trend is franjekleding, die je outfit een ontegenzeggelijke bohemian uitstraling geeft. Al heeft het ook wel iets weg van cowboys. Het hangt vooral af van hoe je de stukken combineert. Zo kun je een kimono met franjes op een jeansshort niet meteen associëren met cowboys, maar geven franjevestjes wel die vibe, zeker gecombineerd met enkellaarzen. Naast grote modeketens zoals Zara en Asos geven ook luxelabels, waaronder Tom Ford en Oscar de la Rente, franjes een kans.

Neon

De opvallendste trend van deze zomer is veruit neon-kleding © Getty

Waar vooral neutrale kleuren de catwalk overnamen tijdens de winter, gaan ontwerpers voor het tegenovergestelde tijdens de zomer. Hoe fluorescerende, hoe beter. Neon kleding bleek ook vorig jaar een populaire keuze te zijn, al bleef het toen vooral toegespitst op badmode en accessoires. Nu kun je niet meer gaan winkelen zonder minstens één neon-kledingstuk op te merken. Wie het liever wat subtiel houdt, kan de felle kleuren combineren met een basic stuk, zoals een zwart paar hakken of een jeansbroek.

Dierenprint

Deze zomer zie je niet enkel de klassieke luipaardprint, maar ook zebras, koeien en meer © Getty

Hetzelfde geldt voor deze trend. Waar dierenprints vroeger vooral geassocieerd werden met een femme fatale of misschien zelfs 'vulgair' werd genoemd, hebben we al jaren geen probleem meer met de luipaardprint. Alleen lijkt dit jaar niet enkel de luipaardprint op de catwalk te bewonderen. Van tijger tot zebra en zelfs tot de spikkels van dalmatiërs - geen echte natuurlijk, Cruella De Vil krijgt ook deze keer haar zin niet -, de kans is groot dat je favoriete modemerk dierenprints verkoopt.

Bike shorts

De nieuwe athleisure trend: bike shorts © Getty

De modewereld haalt al jaar en dag inspiratie uit de sportindustrie. Daarvan getuigen onder meer de Chelsea enkellaarzen, die geïnspireerd zijn op de klassieke ruiterbotjes. Deze keer zoeken ontwerpers hun heil bij de wielersport. Misschien geen al te onverwachte keuze. Want athleisure blijft ook deze zomer erg populair, denk aan yoga- en fitnessleggings, nu een alledaags kledingstuk. De bike short wordt vaak gedragen in combinatie met een crop top of oversized T-shirt.