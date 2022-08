Van totebag tot topontwerp: ‘Op een creatieve wijze problemen aankaarten werkt’

Fairtrade Belgium lanceerde, in samenwerking met COSH! en Fair Fashion Fest, een ontwerpwedstrijd om rondslingerende totebags een tweede leven te geven en de problemen van de katoensector op de kaart te zetten. ‘Bewust omgaan met materialen vind ik heel belangrijk’, stelt winnares Billie Vermandere (21).

De ontwerpen van de wedstrijd werden tentoongesteld tijdens het Fair Fashion Fest in Gent, een tweejaarlijks evenement van Gent Fairtrade rond eerlijke mode. Het ontwerp van Billie Vermandere (21), studente milieu- en preventiemanagement, kwam als winnaar uit de bus. Wij trokken haar aan de mouw voor een woordje uitleg.

Via Zoom vanuit haar studentenkamer in Engeland, waar ze een zomeropleiding breien op breimachines volgt, vertelt Billie ons waarom ze een ontwerp indiende. ‘Ik zag de wedstrijd passeren op het Instagramprofiel van Fairtrade Belgium en COSH!, een heel interessant platform om te volgen als je geïnteresseerd bent in duurzame mode. De problematiek die de wedstrijd aankaart sprak me meteen aan. Een tweede leven geven aan totebags is de ideale combinatie van mijn interesses. Ik volg al enkele jaren naailes en vind het belangrijk om heel bewust met materialen om te gaan. Op een creatieve manier problemen onder de aandacht brengen is een goede aanpak.’

‘Dat de ontwerpen een plekje kregen op het Fair Fashion Fest in Gent was heel fijn, want zo’n inspirerende evenementen geven energie. Je ontmoet er gelijkgezinden en het motiveert je om door te zetten.’

Wat te doen met al die zakken katoen?

De jury prees haar ontwerp omdat het draagbaar is en met veel zorg werd afgewerkt. Je kunt zien dat Billie plezier schept in het ontwerpen en maken. ‘Voor het ontwerpen ben ik gestart met het samenvoegen van de totebags tot een lap stof. Ik wist op voorhand nog niet goed wat het zou worden, maar gaandeweg kwam het tot stand’, vertelt ze. ‘Van de lap stof maakte ik een rok en voor de top liet ik me inspireren door kleding die ik zelf graag draag en de typische elementen van een katoenen schoudertas: de touwtjes heb ik laten terugkomen in het ontwerp.’

Billie Vermandere © Elisa Sanvito

‘Zelf kleding maken geeft enorm veel voldoening. Je hebt volledig in de hand wat je maakt en draagt. Ik ben nogal kieskeurig en vind vaak mijn gading niet in winkels. Dat ik zelf aan de slag kan, komt dus goed uit. Ik volg al enkele jaren naailes, en het sociale luik maakt het extra leuk. Het is een proces dat je samen doorloopt en waar je samen in groeit.’

De modemicrobe kreeg Billie te pakken tijdens een jaar in Denemarken, waar ze op uitwisseling ging als afsluiter van de middelbare school. ‘Een van de lessen die ik daar volgde was ‘redesigning clothes.’ Dat creatieve aspect sprak me enorm aan. Momenteel studeer ik milieu- en preventiemanagement aan de Brusselse campus van KULeuven, maar ik denk eraan om na m’n Master nog dieper in te gaan op textiel. Om er verder mee te gaan heb ik nog meer kennis nodig.’

Tips voor een duurzame band met mode

‘Je hebt verschillende visies op mode momenteel. Enerzijds is er meer bewustwording en meer vrijheid om te dragen wat je wil dan vroeger, anderzijds is de fast fashion nog sneller geworden, door merken en retailers zoals Shein. Het modesysteem is nog niet veranderd, integendeel. Toch is het goed dat kennis over duurzame mode groeit en dat er meer opties zijn om op een duurzame manier om te springen met mode,’ vindt Billie.

Billie Vermandere © Elisa Sanvito

‘Mijn relatie tot mode is erg veranderd de afgelopen jaren. Vroeger ging ik vaak shoppen, maar door bij te leren over de schadelijke gevolgen daarvan heb ik m’n gedrag aangepast. Nu zal ik altijd op zoek gaan naar dingen die ik echt nodig heb, uitpluizen waar je tweedehandskleding of duurzame stuks kunt vinden of ze zelf maken. Ik ben voor een groot stuk overgeschakeld van teveel nieuwe kleding kopen naar gebruiken wat ik al heb en zelf kleding maken. Op die manier wil ik loskomen van overconsumptie.’

‘Ik ben me ervan bewust dat duurzame mode gepaard gaat met privileges. Niet iedereen heeft de kans om dure, kwalitatieve stuks te kopen die lang meegaan. Naast geld kost het ook tijd om op zoek te gaan naar wat duurzaam is en wat niet. Ik heb het geluk dat mijn ouders me zowel financieel steunen als stimuleren op creatief vlak. Ze staan achter mijn keuzes en helpen me waar mogelijk.’

Mild zijn voor jezelf

‘Wie er bewust mee wil bezig zijn, heeft al de eerste stap gezet. Wees dus ook niet te streng voor jezelf, maar pak het stapje per stapje aan. De eerste regel is: gebruik wat je al hebt en probeer nieuwe combinaties te maken of een nieuwe touch te geven aan je outfit. Kijk ook eens in de kast van familieleden of vrienden en leen hun kleding. Zeker voor een feest kan dit de ideale oplossing zijn.’

Billie Vermandere © Elisa Sanvito

‘Er zijn opties voor verschillende budgetten. Lenen van mensen die je kent hoeft niets te kosten en tweedehandskleding is doorgaans ook goedkoper dan nieuwe kledij. Daarnaast heb je ook ruilbeurzen, waar je jouw eigen stuks ruilt tegen andere. Wat ik ook een interessante piste vind is een huurplatform dat kwalitatieve, mooie stuks aanbiedt. Zo kan je toch af en toe afwisselen, maar puilt je kledingkast niet uit.’

Voor Billie is het duidelijk: de voorbije jaren zijn er heel wat initiatieven opgeborreld die je kunnen helpen om te genieten van mode, zonder overconsumptie in de hand te werken. Van evenementen zoals het Fair Fashion Fest tot duurzame modeplatformen zoals COSH! of verhuurbedrijven zoals Dressr: ook in ons land groeit de slow & fair fashion movement en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Billie Vermandere in haar winnende ontwerp © Elisa Sanvito