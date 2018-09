Van 'slut' tot 'faggot': nieuwe campagne Diesel draagt beledigingen als geuzennaam

Het fenomeen is niet nieuw: mensen die vanuit de veilige anonimiteit van het internet beledigingen rondzwieren naar lieve lust. De kritiek is vaker ronduit bot dan opbouwend en lijkt jammer genoeg besmettelijk te werken op andere mensen.

Om die tendens tegen te gaan lanceert kledinglabel Diesel de campagne 'Hate Couture'. Het merk vroeg aan verschillende beroemdheden wat het gemeenste verwijt was dat ze online kregen toegestuurd. Onder meer zangeresNicki Minaj, rapper Gucci Mane, actrice Bella Thorne en acteur Tommy Dorfman kozen hun 'favoriete' haatbericht uit en lieten het door Diesel opnemen in de campagne.

Fuck you

'Fuck You, Imposter', 'Slut', Faggot': de beledigingen die ze naar hun hoofd geslingerd kregen, zijn vanaf nu in limited edition verkrijgbaar in geselecteerde Dieselwinkels en online. Het merk liet ook zelf haatberichten als 'Diesel is dead' en 'Diesel is not cool anymore' verwerken in de collectie.

Het concept lijkt op de campagne die modelabel LPA eerder deze maand lanceerde. Zij zetten volledige beledigingen zoals 'Dik zijn is niet mooi, het is een excuus' op hun collectie, waardoor leek dat het merk zelf de bewuste stellingen innam. Door de korte beledigingen die op de Dieselstukken prijken, lijkt deze collectie ze juist eerder als geuzennaam te omarmen.