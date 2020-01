Tijd om in onze glazen bol te kijken: wat brengt 2020 op modevlak? We laten ons het komende jaar inspireren door de stippen van de 101 Dalmatiërs en eisen nog meer inspanningen op vlak van duurzaamheid.

Catwalktrends

Kiezen we in 2020 voor een volledig nieuwe look? Nee hoor. Zo blijven prints, patronen en snits uit de jaren zestig en zeventig ook in 2020 populair. En volumineuze jurken, allerhande soorten cardigans, franjes, powersuits en glanzende stoffen verdwijnen evenmin in 2020. De modetrends die het komende jaar alomtegenwoordig zullen zijn volgens onze voorspellingen heb je dus hoogstwaarschijnlijk al binnen handbereik. Als je toch wat nieuws wil aanschaffen, raden we de volgende drie trends van harte aan: kies voor stralend geel, enthousiaste polkadots of dramatische pofmouwen. Inspiratie vind je bij de collecties van Michael Kors, Richard Quinn, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Victoria Beckham, JW Anderson, Carolina Herrera en Cruella de Vil. Blijf uiteraard van puppy's en andere zachte diertjes af: bont kan in 2020 echt niet meer.

Van links naar rechts: Pofmouwen en polkadots bij Richard Quinn, polkadots, vrolijk geel en volume bij Carolina Herrera en polkadots bij Michael Kors © Getty

Duurzaamheid

Duurzaamheid in de modesector is geen hype, maar een noodzakelijke toekomststrategie. Dat zien ook meer en meer modemerken in. Volgens de modespelers die bevraagd werden door McKinsey en Business of Fashion voor hun jaarlijkse rapport 'The State of Fashion' is duurzaamheid zowel hun grootste uitdaging als de grootste opportuniteit van 2020. De onderzoekers spreken klare taal: het komende jaar moeten modebedrijven de koe bij de horens vatten op vlak van duurzame innovaties. 'Het zijn turbulente tijden. Nu meer dan ooit moeten bedrijven luisteren naar wat er van hen gevraagd wordt en daadkrachtig reageren.' Ze halen de opkomst van Extinction Rebellion en de populariteit van Greta Thunberg aan als voorbeelden dat de nieuwe generatie consumenten verwacht dat modespelers de kar keren.

Hoe dat in 2020 aangepakt wordt? De deeleconomie wint aan belang, het leven van kleding wordt verlengd, er wordt gerecycleerd, nieuwe materialen rukken op en technologie zorgt voor oplossingen.

Circulair denken © Getty

De cirkel is rond

In 2019 gingen acht Belgische modebedrijven de uitdaging aan om meer in te zetten op circulariteit met het Close The Loop-traject van Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemen in de creatieve industrie. Het ultieme doel van dit traject is om de keten te sluiten. Flanders DC is hoopvol dat Belgische spelers de komende jaren verder zullen timmeren aan een circulaire modesector. Ze krijgen heel wat vragen over dit onderwerp en de interesse voor het Close The Loop-traject is groot. Ook vloeien er boeiende samenwerkingen uit voort, zoals tussen Ginger en HNST. De organisatie geeft aan dat technologie een erg belangrijke rol te spelen heeft in dit verhaal en ziet het belang van technische ontwikkelingen in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

Geen idee waar te beginnen in je zoektocht naar duurzame mode? Probeer het plaform COSH! eens uit.

Recycleren, wie zijn best doet kan het leren

In juni introduceerde Frankrijk een ban op de vernietiging van onverkochte stock van mode-items. In plaats van het vernietigen van deze overschotten, moeten de modebedrijven ze doneren, hergebruiken of recycleren. Pas in 2023 treedt deze wet in werking, maar er waren al heel wat grote internationale spelers die - nadat ze op de vingers werden getikt - beloofden geen kleding meer te verbranden. Ook consumenten werken mee aan de verspilling van bruikbare stoffen en kunnen dus hun duit in het zakje doen. Er wordt geschat dat vijftig miljoen ton modetextiel ieder jaar op de vuilnisbelt belandt. Het bewustzijn groeit en steeds meer winkels bieden een terugneemsysteem aan waarbij klanten oude kleding kunnen droppen. Hoe groter het algemene bewustzijn en hoe zichtbaarder de containers om kleding te doneren, hoe sneller we die cirkel rond zullen krijgen.

Stalen van Pinatex: 'leder' gemaakt van ananasvezels © Reuters

Nieuwe materialen

Hoewel katoen, polyester, wol en leer ook in 2020 de meest gebruikte materialen in de mode zullen blijven, zien we een groei in het aanbod van duurzame alternatieven. Linnen, hennep, Tencel, biologische verfstoffen, gerecycleerde materialen en zelfs ananasleer of textiel gemaakt van sinaasappelschillen: let op de etiketten in je kleding en kies eens voor deze textielsoorten. Volgens het rapport van Business of Fashion en McKinsey was innovatie op vlak van textiel vroeger vooral weggelegd voor de sport- en outdoormerken, maar kiezen modelabels steeds vaker voor nieuwe - of net hele oude - soorten textiel.

Dat kan gaan van de herwaardering van hennep en linnen tot het mainstream worden van innovaties zoals Tencel, Pinatex (veganistisch leer van ananas), vissenleder, gerecycleerde stoffen en de uitbreiding van het bio-aanbod. In het onderzoek van McKinsey en Business of Fashion gaf 67 procent van de modespelers bovendien aan dat het gebruik van innovatieve, duurzame materialen heel belangrijk wordt voor hun merk of bedrijf in 2020. Het rapport voorspelt de komende jaren een grote groei van nieuwe materialen. In 2019 werden er immers acht keer meer patenten voor textielinnovaties aangevraagd dan in 2013. Laat maar komen, die stoffen en technieken met een lagere voetafdruk!

Een feestjurk draag je meestal maar één keer. Waarom geen huren in plaats van kopen? © Getty

Sharing is caring (for the planet)

Een belangrijk onderdeel van een duurzame modetoekomst, is het besef dat het bezitten van de nieuwste trends niet nodig is. Het is veel logischer om zelf slechts enkele kwalitatieve basics te bezitten en die aan te vullen met kleren die je huurt (of leent). Het onderzoeksbureau GlobalData bekeek de cijfers en voorspelt een gigantische groei van de kledingverhuurmarkt de komende jaren. Amerikaanse kledingverhuurbedrijven waren in 2018 al één miljard dollar waard en de markt groeide dat jaar maar liefst 24 procent. Aan dat tempo zal de verhuurmarkt tegen 2023 minstens 2.5 miljard dollar waard zijn, stelt het researchbureau.

België loopt nog wat achter, maar bij de kledingbibs Closet in the Cloud en Cou Cou Shop kan je alvast aankloppen voor mooie feestjurken. Bovendien is dit geen verhaal dat louter door start-ups wordt geclaimd, maar experimenteren ook modemerken zoals H&M, Urban Outfitters en Filippa K met het verhuren van hun eigen kleding. Kleding huren is dus een piste die het komende jaar ongetwijfeld verder ontwikkeld zal worden en hopelijk ook tot ons land zal doordringen. Wat bij de Belgen wel al erg populair was - en zal blijven - zijn swap events, waar kleding geruild kan worden. Voorts blijft de tweedehandsmarkt ook groeien en is het aanbod van 'preloved' kleding steeds gemakkelijker bereikbaar dankzij events en apps.