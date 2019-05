De Belgische modeketen LolaLiza zette bekende en onbekende, maar vooral sterke vrouwen in de schijnwerpers in Brussel.

Zo'n vijfhonderd genodigden waren op dinsdagavond getuige van het orgelpunt van de Celebrating women-campagne van LolaLiza in Schaarbeek. De Belgische modeketen stelde er met een defilé zijn nieuwe collectie en kersverse customizing tool voor jurken LolaLiza Atelier voor - gewone stervelingen kunnen hem online ontdekken vanaf 4 juni - maar wilde er vooral een eerbetoon brengen aan sterke, inspirerende vrouwen.

Superwoman

Vijf voorbeelden daarvan, de afgelopen weken voorgesteld door klanten van het merk, werden op de avond ook in de bloemetjes gezet. Zo werd kleuterleidster Sofie Chroos uit Keerbergen beloond voor de manier waarop ze haar baan combineert met de zorg voor haar gezin en Mila Lila, de educatieve website voor kleuters waarvan Chroos mede-oprichtster is.

Johanneke Van Slooten © LolaLiza

Ook pleegmoeder voor kinderen in crisissituaties Anneke Raquet ontving een 'Superwoman award', net als Christine Caufriez en marathonloopster Heidi Vlamynck voor de moed die ze toonden na respectievelijk borstkanker en een ongeval waarbij gevreesd werd dat Vlamynck nooit meer zou kunnen stappen. Lamia Maata tenslotte werd genomineerd door een vriendin, als erkenning van haar jarenlange begeleiding van jonge adolescenten op de middelbare school.

Kleine schoenen

LolaLiza lanceerde de Celebrating Women-campagne eind april met behulp van vrouwen die zich voor andere vrouwen inzetten, zoals Liesbeth Dillen, die er als topvrouw van IKEA voor ijverde om de vrouwelijke klant centraal te stellen en meer vrouwen aan de directietafel te krijgen. Nadien richtte ze in 2007 She works with wo-men op, om vrouwelijk leiderschap te versterken.

Hannelore Vens © LolaLiza

'Ik stimuleer vrouwen om door te groeien', vertelde Dillen destijds over haar missie. 'Begin jaren '80 hield dat vooral in dat vrouwen zich aanpasten. De werkwereld was toen echt heel hard. Vrouwen van mijn generatie moesten redelijk verharden om mee te kunnen spelen. Ze werden harder tegenover zichzelf, maar ook iedereen rond hen.'

Anno 2019 moeten vrouwen zich niet meer conformeren om gehoord te worden, meent Dillen, al hebben ze wel last van een gebrek aan zelfvertrouwen: 'Vrouwen houden zich veel kleiner dan waar ze van dromen en wat ze kunnen. Ik denk dat dit een grote belemmering is voor vrouwen. Een vrouw zal zich voor een vacature soms te laag inschatten waardoor ze niet eens durft solliciteren. Bij een man ligt dat anders. Een man durft sneller een uitdaging aan en beseft dat hij nog kan leren wat hij niet kan. Vrouwen moeten leren deuren openzetten in plaats van in te kleine schoenen lopen.'

Boegbeelden

'Het gaat erom dat je je plek durft innemen, je ambitie durft uitspreken', beaamde Elke Jeurissen, oprichtster van het Straffe Madammen-netwerk en co-auteur van het boek Who run the world?. 'Ik zie dat weinig vrouwen dat doen. Je mag best wat meer stoefen over jezelf, wij vrouwen hebben het daar soms moeilijk mee.'

Andere boegbeelden van de campagne waren onder meer Johanneke Van Slooten, die met haar organisatie Cherut en het koffiebarproject Koffieklap ondersteuning biedt aan meisjes en vrouwen die ten prooi vallen aan prostitutie, mensenhandel, gedwongen huwelijken en huiselijk geweld, en Hannelore Vens, die na het verlies van haar beide benen de Macchu Picchu beklom en Paralympisch zwemster werd.