De coronacrisis dwingt ondernemers om buiten de lijntjes te denken. Het kledinglabel Studio AMA opent een pop-upshop op een atypische locatie: de laatste weken van het jaar zal de kleding van het Belgische modemerk te koop zijn in de Gentste ontbijt- en lunchbar O'yo.

'Ook al blijven we open voor afhaal, toch is er veel minder passage dan tijdens de eerste lockdown', legt Phaedra Lybaert van O'yo. In de ontbijt- en lunchbar kan best wel wat volk zitten, maar dat is nu uiteraard niet aan de orde. Daarom heeft Lybeart haar restaurant omgetoverd tot pop-upshop voor het duurzame Belgische kledingmerk Studio AMA.

Ontwerpster Soraya Wancour van Studio AMA verkoopt haar kleding normaal gezien vooral via events en pop-upwinkels. Daar was dit jaar geen ruimte voor, tot nu. Wie eten komt afhalen in O'yo, kan snuisteren tussen de kleding van Wancour.

Met haar merk wil ze een alternatief vormen voor de huidige mode-industrie die mikt op steeds snellere en steeds goedkopere collecties. Zelf ontwerpt ze kledij van textielafval, zoals overkochte hemden, handdoeken en matrascovers. Haar kledij wordt in elkaar genaaid door een sociaal maatwerkbedrijf op een boogscheut van Gent.

Je vindt ontbijt- en lunchbar O'yo op Brabantdam 82 in Gent. De pop-up van Studio AMA bij O'yo is open van zaterdag 19 tot donderdag 31 december, telkens van 10 tot 18 uur. Enkel op 25 en 26 december en op woensdagen blijft de zaak gesloten.

