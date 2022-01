Een nieuw jaar, een nieuwe garderobe? Dan tenminste een duurzame.

1. Goed ondergoed

Wie? Le Slibard

Wie? Le Slibard Wat? Een Brusselse start-up die focust op duurzaam ondergoed. Naar eigen zeggen bestaan de kleerkasten van oprichters Guillaume Lagae, Gauthier de Jamblinne en Uyen Saint-Tran vooral uit tweedehands en gerecycleerde stukken. Ze beseffen echter dat dit voor ondergoed moeilijker ligt. Hoe? Qua stoffen werkt het label met MicroModal, gemaakt van beukenhoutpulp uit een duurzaam beheerd bos in Oostenrijk, en biologisch katoen. Het ondergoed wordt gemaakt in een Portugese fabriek die zich specialiseerde in het besparen op water en chemicaliën bij zijn productie. Le Slibard lanceert gelimiteerde drops waarbij het samenwerkt met organisaties die zich inzetten voor de bescherming van selecte diersoorten. Voor de wolvencollectie is dat met Natagora, waarbij er per verkocht stuk een halve meter bos wordt aangekocht om de dieren de nodige ruimte te geven. leslibard.com Wie? Echo Shawna Wat? Het nieuwste project van ontwerpster Deborah Bloemen, die eerder al met Uber and Kosher en Denise liet zien dat ze innovatieve collecties kan bedenken. Echo Shawna is haar eerste juwelenlabel. Hoe? De accessoires zijn voor tachtig procent gemaakt uit gerecycleerde kralen en andere herbestemde materialen als edelstenen, kristallen en parels. Bloemen is zelf een fervent tweedehandsshopper en maakt de unieke juwelen met de hand in Antwerpen. Ze benadrukt dat de juwelen bepaalde imperfecties kunnen hebben, aangezien ze hoofdzakelijk tweedehands zijn. "Maar dat is een deel van de schoonheid van werken rond duurzaamheid", zegt ze. echoshawna.com Wie? Ecoalf Wat? Het Spaanse label dat al sinds 2015 tracht bij te dragen aan een betere (mode)wereld, zet voor het eerst voet op Belgische bodem. Het was het eerste Spaanse modemerk dat een duurzaamheidscertificaat kreeg door te werken met gerecyclede materialen. Hoe? Afval wordt kledij. Zo maakte Ecoalf al jassen van plastic flessen, T-shirts van oude hemden en slippers van autobanden. Hun yoga- en sportkleren worden dan weer met gerecycleerde nylon gefabriceerd. Because there is no planet B, verwoordt hun eigen collectie het doeltreffend. ecoalf.com