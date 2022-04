De watervoetafdruk van kleding is vaak heel groot. Door te kiezen voor bepaalde materialen, duurzame modemerken en tweedehands of gerecycleerde kledij kan je gelukkig enorm veel water besparen. De Water Challenge geeft tips om zo min mogelijk water te verspillen en toch te genieten van mode.

Dagelijks verbruikt de Belg zo'n honderd liter kraantjeswater, maar ons totale waterverbruik ligt tientallen malen hoger. Zo verbruiken we dagelijks gemiddeld maar liefst 7.400 liter water. Daar wil de Water Challenge van de ngo Join for Water ons bewust van maken. Zes weken lang dagen ze ons uit om minder water te verbruiken, rechtstreeks en indirect. De tweede challenge bestaat uit waterbewuster omgaan met je garderobe.

Wist je dat?

... Belgen gemiddeld gezien maar 12 procent van hun garderobe dragen? De rest ligt of hangt stof te vergaren in onze kast.

Challenge: Hoe zit het met jouw garderobe? Haal alles uit je kleerkast en maak 2 stapels: Eén met de kleren die je in de laatste twee maanden gedragen hebt. Eén met de rest. Sorteer de kleren uit de tweede stapel. Wat je nooit draagt en wel kan missen breng je bijvoorbeeld naar de Kringwinkel of geef je aan vrienden/familieleden tijdens een swish- of swap event. Misschien is dit ook het ideale moment om na te denken over kleding huren: waarom zoveel kleren in je eigen kast hangen als je ze toch niet draagt? Lees hier meer over kleding huren via kledingbibliotheken.

.... de ene stof al een grotere watervoetafdruk heeft dan de andere? Om katoen te telen en te importeren is er enorm veel water nodig. Bekijk hier een video over het Aralmeer in Oezbekistan, of beter het ex-meer, want deels door intensieve katoenteelt is het meer bijna volledig opgedroogd. Het maken van een conventionele jeansbroek vereist 8.000 liter water. Door te kiezen voor gerecycleerd katoen of andere textielsoorten, zoals linnen en hennep, bespaar je heel wat water. Ken je het Belgische denimlabel HNST al? Zij produceren de meest duurzame jeans ter wereld.

De productie van elke ReBlackTM jeansbroek stoot 76% minder CO2 uit en bespaart 6639 liter water in vergelijking met een conventionele jeans © HNST

Challenge: Open je kleerkast en bekijk uit welke soort je kleren gemaakt zijn: katoen, wol, polyester, linnen... en ook of je ze nieuw of tweedehands kocht. Ken je de stof niet? Op de etiketten staat altijd het materiaal vermeld. Stel een outfit samen waarbij de watervoetafdruk zo laag mogelijk is (liefst onder 1000 liter water).

... tweedehands shoppen ecologisch gezien veel beter is dan nieuwe kleding aanschaffen? Omdat de bestelwagens die pakketten leveren zo een 420.000 ton CO2 uitstoten is het wel beter als je in je streek (ver-)koopt via de Kringwinkel, tweedehandsshop of op een rommelmarkt.

Challenge: Ga eens op schattenjacht op een lokale rommelmarkt of in een tweedehandsshop of Kringwinkel in je buurt. Via deze link verzamel je alvast de beste, meest ethische adressen voor preloved mode in Antwerpen. Ben je op citytrip in een Europese stad? Dan vind je in deze lijst misschien wel een topadresje om vintage te gaan shoppen.

Ga eens vintage shoppen in plaats van nieuwe kleding te kopen © Getty

... dat een korte, koude wasbeurt veel minder vervuilend is voor het klimaat en het milieu? Als je kledij niet zo vuil is, zoals een trui die je enkel dagen gedragen hebt, is een koude was (op 30 graden of kouder) normaal gezien voldoende. Naast je co2-uitstoot verminderen, kan je er ook vervuiling mee tegengaan. Dit komt doordat er in vergelijking met een warm, lang programma veel minder microplastics in het afvalwater - en uiteindelijk dus ook in de oceanen en in je eigen bloedbaan - terechtkomen. Dat betekent ook dat je watervoetafdruk kleiner wordt door korter en koud te wassen. Een deel van je watervoetafdruk wordt immers bepaald door grijs water, het water dat nodig is om de waterkwaliteit terug op peil te brengen na verontreiniging.

Challenge: Negentig procent van de kleren in onze wasmand is nog niet vuil genoeg voor de machine. Was je kledingstukken dus pas wanneer ze echt vuil zijn en bespaar water, stroom en geld. Je kleding verslijt ook veel minder snel dankzij minder wasbeurten. Denk eraan: wol was je best zo min mogelijk en ook jeansbroeken verlucht je best een paar keer alvorens ze in de wasmand te kieperen. Meer tips hier.

Join for Water nodigt jullie uit om een foto van de opdrachten in de Facebookgroep van de Water Challenge te plaatsen. Gebruik de hashtag: #waterchallenge. Ontdek hier alle tips en de instructies om deel te nemen aan de challenges.

De eerste uitdaging van de Water Challenge bestaat uit waterbewuster eten. Daarvoor geeft de Water Challenge enkele erg concrete tips, gaande van het organiseren van een plantaardig aperitief tot letten op het land van herkomst van je producten. Lees ook: Zo lukken je zelfgemaakte vegan burgers altijd

