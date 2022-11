Van Lissabon tot San Diego: cruise rond de wereld in vier modebestemmingen

Naast shows tijdens de reguliere modeweken en de coutureweek presenteren een aantal luxehuizen ook jaarlijks een cruisecollectie, geïnspireerd door een reisbestemming die doet dromen.

Max Mara in Lissabon

In de tropische tuin van het Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon presenteerde Max Mara eind juni zijn cruisecollectie voor 2023. Het museum, dat recent werd gerenoveerd met onder andere giften van het Italiaanse modehuis, huisvest een van de belangrijkste privékunstcollecties ter wereld, met werken van onder andere Rubens, Degas en Monet.

Dat Max Mara voor het Gulbenkian koos, is geen toeval. Tijdens een bezoek aan het museum een jaar eerder ontdekte artistiek directeur Ian Griffiths er het portret van de Portugese dichter en activiste Natália Correia, die in het midden van de twintigste eeuw in het centrum van Lissabons society stond. Haar Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica werd door de autoriteiten van haar tijd als moreel verwerpelijk beschouwd. Ze richtte ook Bar Botequim op, een intellectueel salon. Correia werd Griffiths inspiratie en muze voor deze collectie, “al heeft ze zelf altijd de titel van muze verworpen”, zegt de designer. “Ze weigerde om gemarginaliseerd of gecontroleerd te worden. Haar taal en houding tegenover liefde en passie hebben iets heel wulps en sensueels, zonder schunnig te worden.”

Wat is er meer sexy dan jezelf kunnen zijn? Ian Griffiths

Ook in haar kleding speelt Correia haar vrouwelijkheid uit met kokerrokken, zwierige jurken en ontblote schouders. Een sexyer beeld dan wat we van Max Mara gewoon zijn. “Sexy is weer in de mode,” zegt Griffiths, “en wat is er meer sexy dan jezelf kunnen zijn? Dat gevoel van empowerment, van zelfvertrouwen dat je krijgt door de kleren die je draagt, is altijd een van de basisprincipes van Max Mara geweest.”

Elders verwijst Griffiths naar de meer traditionele, Portugese klederdracht met levendige, ietwat naïeve prints van hartjes en duiven. De tekeningen refereren aan een lokale, volkse traditie waarbij jonge meisjes liefdeszakdoeken, oftewel Lenços de namorados do Minho, borduren om zo het hart van hun geliefde te veroveren. “Het resultaat is een nieuw soort vrouwelijke moderniteit, met een vleugje volkscultuur”, aldus Griffiths.

Sensuele muze © MAX MARA

Dior in Sevilla

Dior trok naar de majestueuze Plaza de España, in het hart van Sevilla, voor een eerbetoon aan de geschiedenis van Andalusië en de virtuositeit van zijn artiesten en ambachtslieden. Centraal in de collectie staat Carmen Amaya, ook La Capitana genoemd, een van de bekendste flamencodanseressen ooit en de eerste vrouw die in de jaren vijftig al een mannenpak droeg om flamenco te dansen. Ook de flamboyante hertogin van Alba, overleden in 2014, was een bron van inspiratie voor designer Maria Grazia Chiuri. De hertogin, ooit de rijkste vrouw van Spanje, weigerde naar verluidt model te staan voor Picasso, had meer adellijke titels dan Elizabeth II en reed het liefst van al paard met Jackie Kennedy, gekleed in een kort jasje met hogetaillebroek en een brede hoed.

Viva Andalucia © ANGELA SUAREZ

Louis Vuitton in San Diego

De zon was de eregast tijdens het defilé van Louis Vuitton in San Diego. Artistiek directeur Nicolas Ghesquière presenteerde zijn collectie, bij zonsondergang, in The Salk Institute for Biological Studies, ontworpen door architect Louis Kahn. Een sereen, brutalistisch klooster voor verlichte geesten. “Los van de indrukwekkende locatie heeft deze plek ook een enorme betekenis voor de toekomst van de mensheid”, zegt Ghesquière na de show. Zijn futuristische nomadenvrouw leek klaar voor de strijd. Er waren gladiatorenrokken, tops in metalen stoffen die het effect van een harnas leken na te bootsen en woestijnlaarzen met kettingen.

Zonsondergang © GF

Chanel in Monte Carlo

Monte Carlo is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Chanel. Karl Lagerfeld had er een villa, La Vigie, met uitzicht over de Middellandse Zee. Caroline van Monaco en haar dochter Charlotte zijn ambassadeurs van het huis. De trailers voor de show, geregisseerd door Sofia en Roman Coppola, vatten de sfeer van de collectie samen: jonge vrouwen die genieten van de Grand Prix, boottochtjes en zwemmen in de zee. “Het is niet louter een sportieve collectie”, zegt Virginie Viard, artistiek directeur van Chanel in het perscommuniqué. “Er is veel tweed of zijden jumpsuits gevoerd met lichte badstof. Dassen met pailletten over dun gestreepte, lange hemdjurken met witte, hoge kragen – een knipoog naar Karl – of rugloze topjes over een wijd uitgesneden broek.”