Voor zijn laatste nieuwe collectie sloeg modemerk WE Fashion de handen in elkaar met de Nederlandse kunstenaar Arjan van Arendonk. Het resultaat is de Floral Art Collection, een capsulelijn waarbij de schilderijen van van Arendonk vertaald werden naar fleurige stoffen. 'Zij transformeren het naar mode, ik weer naar kunst.'

Na een bezoekje aan het Flower Art Museum in Aalsmeer was WE-ontwerpster Jeanine Lindenberg stellig: voor een van hun najaarscollecties zouden ze de handen in elkaar slaan met kunstenaar Arjan van Arendonk. 'Zijn manier van 'hergebruik', het specifieke materiaalgebruik, de gelaagdheid en de intense kleuren: hiermee zagen wij prachtige prints voor ons', verklaart Lindenberg. Samen selecteerden ze vier van zijn werken, waar het modemerk vervolgens een print mee ontwikkelde. 'Ik was zeer aangenaam verrast dat WE mij benaderde voor een samenwerking', vertelt van Arendonk, 'maar ik begrijp de link.'

De deal was eigenlijk al rond toen het team van WE uw bloemenschilderijen zag. Waar haalt u uw inspiratie?

VAN ARENDONK: Mijn grootste inspiratiebronnen zijn de bedrukte stoffen waarmee ik werk. In tegenstelling tot vele andere kunstenaars begin ik namelijk niet op een wit doek, maar op stoffen die ik overal vind. Ik reageer op een product dat er al is en voeg daar iets aan toe, waardoor het in plaats van een industrieel materiaal een kunstwerk wordt. Overal waar ik ben, loop ik stoffenwinkels binnen: ik ben constant op zoek. Soms duurt het twee jaar vooraleer ik er effectief mee aan de slag ga. In mijn atelier heb ik een grote voorraad die ik telkens uitspreid over mijn vloer. En op een gegeven moment zijn ze dan aan de beurt.

Uw kunst is een vorm van recyclen. Voor de collectie werden dan weer wel nieuwe stoffen gedrukt.

VAN ARENDONK: Ik las ergens dat men denkt dat ik enkel vintagestoffen gebruik, maar dat is niet essentieel voor mijn werk. Ik heb inderdaad al gebruikte tafelkleden of misdrukken gebruikt, waardoor ik de stoffen een tweede leven geef, maar dat is niet zozeer uit een milieugedachte. Het is meer zo dat ik denk dat kunst heel dichtbij is. Er wordt vaak heel verheven over gedaan, maar eigenlijk kan je van alles kunst maken. Zo sta ik ook in het leven: van elke dag kan je een feest maken.

Het zijn uw eerste stappen in de mode: smaakt het naar meer?

VAN ARENDONK: Wie weet, in de toekomst? Ik ben zeker geïnteresseerd om dergelijke projecten voort te zetten, maar het is niet mijn hoofddoel. Het heeft me wel nieuwe ideeën gegeven. Zo maakte ik ondertussen alweer schilderijen op stoffen die voor de collectie gebruikt worden. De cirkel is rond: een ander transformeert het mijn kunst tot mode, en ik weer tot kunst.