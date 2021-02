Het zijn zware tijden voor Britse modemakers. Naast de pandemie is ook brexit een stoorzender. Toch stond er heel wat jong en bruisend talent te trappelen. Tijdens London Fashion Week traden ze uit de coulissen, in de spotlights. En ook grote kleppers zoals Simone Rocha en Burberry gaven zich niet gewonnen.

Ook in lockdowntijden delen modemerken hun nieuwe collecties. Zonder live publiek weliswaar, want Groot-Brittannië is voorlopig nog op slot. De merken proberen de aandacht te trekken met virtuele shows, kortfilms en digitale talks. Zo kunnen ze een groter publiek bereiken dan met hun exclusieve shows, maar is er minder persaandacht en social media-content.

Wat hadden de Britse modetalenten te vertellen? Maria Milano, hoofd van women's wear bij Harrods, ziet een groot enthousiasme voor de post-lockdownwereld bij de ontwerpers. 'Ik merk een shift naar sexy tailoring, wat voor mij een hunkering naar het normale leven aanwakkert,' vertelt ze aan Women's Wear Daily. Optimisme, romantiek, speelsheid, platteland-chic en sexy snits zijn de sleutelwoorden voor de Britse herfst- en winterlooks van 2021. Van de feestelijke en glitterende Roaring Twenties tot de Swinging Sixties met popkleuren en minirokken. Koude temperaturen of niet, de rokken mogen komend najaar weer lekker kort. Een teken van optimisme volgens Liberty-inkoopster LinLi Teh.

Er ging ook, begrijpelijk, veel aandacht naar duurzame, circulaire, inclusieve en innovatieve mode-initiatieven. Deze zware tijden tonen extra scherp hoe belangrijk het is dat de modewereld inzet op deze thema's. Zo lanceerde Selfridges jassen van Bethany Williams, gemaakt van vintage wollen dekens.

Koninklijke kussen voor Priya Ahluwalia

Ontwerpster Priya Ahluwalia krijgt dit jaar de Queen Elizabeth II Award for British Design, zo kondigt de British Fashion Council aan in een persbericht. Omwille van de coronacrisis vond de prijsuitreiking virtueel plaats. De ontwerpster met Indische en Nigeriaanse roots treedt in de voetsporen van onder andere Rosh Mahtani van Alighieri, Bethany Williams en Richard Quinn. Het is voor de Londense niet haar eerste modeprijs. In 2019 mocht ze ook al de H&M Design Award in ontvangst nemen. De British Fashion Council eerde haar in 2019/2020 met het Newgen Initiative en in 2020 won ze samen met zeven anderen de LVMH Prize. Daarnaast prijkte Ahluwalia in de '30 under 30 'lijst van Forbes in de categorie European Arts and Culture en was ze een People Honoree bij The Fashion Awards.

Ahluwalia ontving de Queen Elizabeth II Award for British Design omwille van haar actieve bijdrage aan verbetering in de industrie, haar pioniersrol in gebruik van verantwoorde materialen en productietechnieken en het feit dat ze de verhalen vertelt van de mensen en gemeenschappen die meewerken aan haar kleding. Aan Vogue vertelde ze dat mode een katalysator voor verandering kan zijn. 'Ik doe m'n best om het soort ontwerper te zijn die interessante manieren van communiceren hanteert en tegelijkertijd produceert op de minst schadelijke manier.'

Ontdek de nieuwe collectie'Traces', een verwijzing naar sporen van migratie binnen onze kleding, in deze modefilm.

Queer rights

De zwarte danser en modeontwerper Saul Nash wilde met zijn video een gesprek starten over mannen van zijn generatie, vooroordelen en homoseksualiteit binnen het milieu waarin hij opgroeide. Een korte, maar krachtige modefilm.

Art School's Eden Loweth werkte samen met London Trans Pride om de nieuwe, non-binaire collectie 'Ascension' te tonen tijdens London Fashion Week. De collectie is draagbaar door iedereen, stelt Loweth, die zichzelf definieert als non-binair en de voornaamwoorden 'die/hen' verkiest. 'Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, of je littekens hebt, bij welk gender je je comfortabel voelt,' schrijft de ontwerper. 'Deze collectie is een boodschap vervuld van hoop. Hoe zwaar de uitdagingen voor onze gemeenschap ook zijn, we zullen uit de duisternis treden. Samen zullen we herrijzen.'

Jong talent bij Fashion East

Lulu Kennedy, hoofdredacteur van LOVE-magazine, zet met Fashion East opkomend talent in de kijker. Haar talentscouting skills zijn niet te evenaren. Zo zette de 'peetmoeder van de Britse mode' in het verleden haar schouders onder grote namen zoals Jonathan Anderson, Simone Rocha, Kim Jones en Yeezy-poulain Mowalola Ogunlesi.

Voor deze editie van London Fashion Week koos Lulu vijf namen uit. Nensi Dojaka, Goom Heo en Maximilian stelde ze al voor; HRH (Hannah Hopkins) en Jawara Alleyne zijn twee nieuwe, frisse gezichten in de Fashion Eeast-club. 'Ik ben heel enthousiast over deze groep van diverse talenten. Ze weigeren zich te laten kisten door de moeilijke omstandigheden en dragen een fikse dosis energie en optimisme aan', klinkt het bij Kennedy.

Knalkleuren

Er zijn enkele Britse ontwerpers waar je altijd op kunt rekenen voor een kleurrijk festijn. Merken zoals Molly Goddard, Matty Bovan en Erdem stelden ook deze keer niet teleur. Elk op hun eigen manier en met hun eigen stijl ploeteren ze voort.

Jogging uit, feestjurk aan

Geen zin meer in de couch potato-look? Inspiratie voor feestjurken vind je bij merken zoals Roksanda, Simone Rocha, Emilia Wickstead en Duro Olowu.

De Nigeriaans-Britse ontwerper Olowu haalde z'n mosterd bij de Afrikaans-Amerikaanse schilder Barkley L Hendricks en de Franse schilder Édouard Vuillard.

Buitenleven met Burberry

Als het van Riccardo Tisci afhangt blijven we nog een tijd verliefd op de natuur en buitenactiviteiten. De Burberrycollectie werd gepresenteerd als men's wear, maar dat hield Tisci niet tegen om heel wat jurken en rokken te ontwerpen. De ontwerper vindt dit niet meer dan normaal, aangezien de jeugd volgens hem veel vrijer omgaat met mode en niet bang is voor genderfluïditeit.

Voor de nieuwe collectie van JW Anderson moeten we nog wat geduld uitoefenen. Die wordt op vrijdag 26 februari gepresenteerd.

Ook in lockdowntijden delen modemerken hun nieuwe collecties. Zonder live publiek weliswaar, want Groot-Brittannië is voorlopig nog op slot. De merken proberen de aandacht te trekken met virtuele shows, kortfilms en digitale talks. Zo kunnen ze een groter publiek bereiken dan met hun exclusieve shows, maar is er minder persaandacht en social media-content. Wat hadden de Britse modetalenten te vertellen? Maria Milano, hoofd van women's wear bij Harrods, ziet een groot enthousiasme voor de post-lockdownwereld bij de ontwerpers. 'Ik merk een shift naar sexy tailoring, wat voor mij een hunkering naar het normale leven aanwakkert,' vertelt ze aan Women's Wear Daily. Optimisme, romantiek, speelsheid, platteland-chic en sexy snits zijn de sleutelwoorden voor de Britse herfst- en winterlooks van 2021. Van de feestelijke en glitterende Roaring Twenties tot de Swinging Sixties met popkleuren en minirokken. Koude temperaturen of niet, de rokken mogen komend najaar weer lekker kort. Een teken van optimisme volgens Liberty-inkoopster LinLi Teh. Er ging ook, begrijpelijk, veel aandacht naar duurzame, circulaire, inclusieve en innovatieve mode-initiatieven. Deze zware tijden tonen extra scherp hoe belangrijk het is dat de modewereld inzet op deze thema's. Zo lanceerde Selfridges jassen van Bethany Williams, gemaakt van vintage wollen dekens. Ontwerpster Priya Ahluwalia krijgt dit jaar de Queen Elizabeth II Award for British Design, zo kondigt de British Fashion Council aan in een persbericht. Omwille van de coronacrisis vond de prijsuitreiking virtueel plaats. De ontwerpster met Indische en Nigeriaanse roots treedt in de voetsporen van onder andere Rosh Mahtani van Alighieri, Bethany Williams en Richard Quinn. Het is voor de Londense niet haar eerste modeprijs. In 2019 mocht ze ook al de H&M Design Award in ontvangst nemen. De British Fashion Council eerde haar in 2019/2020 met het Newgen Initiative en in 2020 won ze samen met zeven anderen de LVMH Prize. Daarnaast prijkte Ahluwalia in de '30 under 30 'lijst van Forbes in de categorie European Arts and Culture en was ze een People Honoree bij The Fashion Awards.Ahluwalia ontving de Queen Elizabeth II Award for British Design omwille van haar actieve bijdrage aan verbetering in de industrie, haar pioniersrol in gebruik van verantwoorde materialen en productietechnieken en het feit dat ze de verhalen vertelt van de mensen en gemeenschappen die meewerken aan haar kleding. Aan Vogue vertelde ze dat mode een katalysator voor verandering kan zijn. 'Ik doe m'n best om het soort ontwerper te zijn die interessante manieren van communiceren hanteert en tegelijkertijd produceert op de minst schadelijke manier.' Ontdek de nieuwe collectie'Traces', een verwijzing naar sporen van migratie binnen onze kleding, in deze modefilm.De zwarte danser en modeontwerper Saul Nash wilde met zijn video een gesprek starten over mannen van zijn generatie, vooroordelen en homoseksualiteit binnen het milieu waarin hij opgroeide. Een korte, maar krachtige modefilm. Art School's Eden Loweth werkte samen met London Trans Pride om de nieuwe, non-binaire collectie 'Ascension' te tonen tijdens London Fashion Week. De collectie is draagbaar door iedereen, stelt Loweth, die zichzelf definieert als non-binair en de voornaamwoorden 'die/hen' verkiest. 'Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, of je littekens hebt, bij welk gender je je comfortabel voelt,' schrijft de ontwerper. 'Deze collectie is een boodschap vervuld van hoop. Hoe zwaar de uitdagingen voor onze gemeenschap ook zijn, we zullen uit de duisternis treden. Samen zullen we herrijzen.' Lulu Kennedy, hoofdredacteur van LOVE-magazine, zet met Fashion East opkomend talent in de kijker. Haar talentscouting skills zijn niet te evenaren. Zo zette de 'peetmoeder van de Britse mode' in het verleden haar schouders onder grote namen zoals Jonathan Anderson, Simone Rocha, Kim Jones en Yeezy-poulain Mowalola Ogunlesi. Voor deze editie van London Fashion Week koos Lulu vijf namen uit. Nensi Dojaka, Goom Heo en Maximilian stelde ze al voor; HRH (Hannah Hopkins) en Jawara Alleyne zijn twee nieuwe, frisse gezichten in de Fashion Eeast-club. 'Ik ben heel enthousiast over deze groep van diverse talenten. Ze weigeren zich te laten kisten door de moeilijke omstandigheden en dragen een fikse dosis energie en optimisme aan', klinkt het bij Kennedy. Er zijn enkele Britse ontwerpers waar je altijd op kunt rekenen voor een kleurrijk festijn. Merken zoals Molly Goddard, Matty Bovan en Erdem stelden ook deze keer niet teleur. Elk op hun eigen manier en met hun eigen stijl ploeteren ze voort. Geen zin meer in de couch potato-look? Inspiratie voor feestjurken vind je bij merken zoals Roksanda, Simone Rocha, Emilia Wickstead en Duro Olowu. De Nigeriaans-Britse ontwerper Olowu haalde z'n mosterd bij de Afrikaans-Amerikaanse schilder Barkley L Hendricks en de Franse schilder Édouard Vuillard. Als het van Riccardo Tisci afhangt blijven we nog een tijd verliefd op de natuur en buitenactiviteiten. De Burberrycollectie werd gepresenteerd als men's wear, maar dat hield Tisci niet tegen om heel wat jurken en rokken te ontwerpen. De ontwerper vindt dit niet meer dan normaal, aangezien de jeugd volgens hem veel vrijer omgaat met mode en niet bang is voor genderfluïditeit.Voor de nieuwe collectie van JW Anderson moeten we nog wat geduld uitoefenen. Die wordt op vrijdag 26 februari gepresenteerd.