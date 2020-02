De Milanese modeweek stond in het teken van samenwerkingen, verjaardagen en het coronavirus.

Corona

Afgelopen woensdag werden we op de luchthaven van Linate verwelkomd door een man van het Croce Rossa met mondmasker en een thermometer. Van elke reiziger werd, op het voorhoofd, de temperatuur gelezen. Ook op straat in Milaan werden er mondmaskers gedragen, en niet alleen door Aziatische toeristen. Die waren er trouwens veel minder. Net zoals tijdens de defilés.

Voor de start van de modeweek kondigde de Camera Nazionale Della Moda Italiana (CNMI) aan een deel van de opbrengst te schenken aan leden van de Chinese mode-industrie die, door de opgelegde reisrestricties, niet naar Milaan konden afzakken. Het initiatief kreeg de naam 'China, we are with you'.

De angst voor het coronavirus nam toe naar het einde van de week, toen bekend raakte dat in Italië, niet ver van Milaan, enkele doden vielen ten gevolge van het virus. Giorgio Armani besloot daarom zijn show op zondag te laten doorgaan achter gesloten deuren. En ook enkele events, waaronder dat van Moncler Genius en dat van Michael Kors, werden afgelast.

Enkele looks uit de show van Armani. © Getty Images

Dynamisch duo

Het nieuws sloeg in als een bom: Raf Simons wordt co-creative director van Prada, 'in theorie, voor altijd'. Dat werd zondagnamiddag bekend gemaakt tijdens een intieme persconferentie in het hoofdkantoor van het Italiaanse modehuis. Simons gaat er aan de slag vanaf 2 april.

'Conceptueel is het een nieuwe benadering van de definitie van de creatieve richting voor een modemerk, en een sterke uitdaging voor het idee van singulariteit van creatief auteurschap', zo staat in het persbericht' 'Maar wanneer de tijden veranderen, moet ook creativiteit veranderen.' De eerste collectie van het duo wordt voorgesteld tijdens de modeweken in september en zal voorjaar 2021 in de winkels liggen.

Raf Simons en Miuccia Prada © Getty Images

De samenwerking tussen Raf Simons en Miuccia Prada was lang niet de enige van het seizoen in Milaan. Op donderdag toonde Christelle Kocher, van het merk Koché, haar gastcollectie voor Emilio Pucci, dat al enkele jaren ter plaatse trappelt door de afwezigheid van een hoofdontwerper. De collectie was wat je ervan verwachtte: een geslaagde mix van Pucci's grafische prints en Kochés sporty couture.

Een dag eerder, op woensdagavond, presenteerde Moncler de derde editie van zijn Genius- project. Dat is een initiatief waarbij gastontwerpers het dna van het merk, bekend voor zijn donsjassen en sportswear, herinterpreteren. Dit seizoen waren dat onder andere JW Anderson, luxe kofferfabrikant Rimowa en de Deense start-up Mate.bike. Ook Valextra deed dit seizoen een beroep op hulp van buitenaf: Massimo Alba, Sunnei, Arthur Abesser en La Double J onthulden hun creaties voor het Italiaanse lederwarenmerk op zaterdag. Die laatste tekende voor dit seizoen, en dus nu in de winkel, ook een zonnige collectie handdoeken en tasjes voor Aqua di Parma.

De collectie van Christell Kocher voor Pucci. © Isopix

Feest!

Er was ook heel wat te vieren in Milaan: Sportmax wordt dit jaar vijftig en bracht daarom een lijvig boek uit bij Assouline. N°21 vierde zijn tiende verjaardag met een feestje en Alessandro Michele zijn vijfde jaar bij Gucci met zijn meest spectaculaire defilé tot nu toe. De show was een ode aan de magie van 'de modeshow' zelf, en de mensen die daar backstage voor zorgen.

Giorgio Armani eerde zijn goede vriend en fotograaf Peter Lindbergh, die in september vorig jaar overleed, met een tentoonstelling van zijn werk in de Armani Silos. Heimat, A Sense of Belonging toont onder andere nooit eerder gepubliceerd werk van de fotograaf, persoonlijk gecureerd door Armani. De expo loopt nog tot 2 augustus.

Het defilé van Gucci © Isopix

3,2,1 start

Walter Chiapponi, ex-Bottega Veneta, debuteerde op vrijdag als creatief directeur van Tod's. Zijn eerste collectie was een van de mooiste van het seizoen: zonder veel toeters en bellen, maar verfijnd en met de nodige Italiaanse flair. Een dag eerder verblufte Silvia Venturini Fendi met haar persoonlijke visie op vrouwelijkheid. Venturini is verre van een nieuwkomer, maar moest na de dood van Karl Lagerfeld vorig jaar, met wie ze decennia lang samenwerkte, wel op zoek naar haar eigen stem. En die vond ze. Het nieuwe Fendi is zachter, vrouwelijker en klaar voor de toekomst.

De show van Fendi © Isopix

Afgelopen woensdag werden we op de luchthaven van Linate verwelkomd door een man van het Croce Rossa met mondmasker en een thermometer. Van elke reiziger werd, op het voorhoofd, de temperatuur gelezen. Ook op straat in Milaan werden er mondmaskers gedragen, en niet alleen door Aziatische toeristen. Die waren er trouwens veel minder. Net zoals tijdens de defilés. Voor de start van de modeweek kondigde de Camera Nazionale Della Moda Italiana (CNMI) aan een deel van de opbrengst te schenken aan leden van de Chinese mode-industrie die, door de opgelegde reisrestricties, niet naar Milaan konden afzakken. Het initiatief kreeg de naam 'China, we are with you'. De angst voor het coronavirus nam toe naar het einde van de week, toen bekend raakte dat in Italië, niet ver van Milaan, enkele doden vielen ten gevolge van het virus. Giorgio Armani besloot daarom zijn show op zondag te laten doorgaan achter gesloten deuren. En ook enkele events, waaronder dat van Moncler Genius en dat van Michael Kors, werden afgelast. Het nieuws sloeg in als een bom: Raf Simons wordt co-creative director van Prada, 'in theorie, voor altijd'. Dat werd zondagnamiddag bekend gemaakt tijdens een intieme persconferentie in het hoofdkantoor van het Italiaanse modehuis. Simons gaat er aan de slag vanaf 2 april. 'Conceptueel is het een nieuwe benadering van de definitie van de creatieve richting voor een modemerk, en een sterke uitdaging voor het idee van singulariteit van creatief auteurschap', zo staat in het persbericht' 'Maar wanneer de tijden veranderen, moet ook creativiteit veranderen.' De eerste collectie van het duo wordt voorgesteld tijdens de modeweken in september en zal voorjaar 2021 in de winkels liggen. De samenwerking tussen Raf Simons en Miuccia Prada was lang niet de enige van het seizoen in Milaan. Op donderdag toonde Christelle Kocher, van het merk Koché, haar gastcollectie voor Emilio Pucci, dat al enkele jaren ter plaatse trappelt door de afwezigheid van een hoofdontwerper. De collectie was wat je ervan verwachtte: een geslaagde mix van Pucci's grafische prints en Kochés sporty couture. Een dag eerder, op woensdagavond, presenteerde Moncler de derde editie van zijn Genius- project. Dat is een initiatief waarbij gastontwerpers het dna van het merk, bekend voor zijn donsjassen en sportswear, herinterpreteren. Dit seizoen waren dat onder andere JW Anderson, luxe kofferfabrikant Rimowa en de Deense start-up Mate.bike. Ook Valextra deed dit seizoen een beroep op hulp van buitenaf: Massimo Alba, Sunnei, Arthur Abesser en La Double J onthulden hun creaties voor het Italiaanse lederwarenmerk op zaterdag. Die laatste tekende voor dit seizoen, en dus nu in de winkel, ook een zonnige collectie handdoeken en tasjes voor Aqua di Parma. Er was ook heel wat te vieren in Milaan: Sportmax wordt dit jaar vijftig en bracht daarom een lijvig boek uit bij Assouline. N°21 vierde zijn tiende verjaardag met een feestje en Alessandro Michele zijn vijfde jaar bij Gucci met zijn meest spectaculaire defilé tot nu toe. De show was een ode aan de magie van 'de modeshow' zelf, en de mensen die daar backstage voor zorgen. Giorgio Armani eerde zijn goede vriend en fotograaf Peter Lindbergh, die in september vorig jaar overleed, met een tentoonstelling van zijn werk in de Armani Silos. Heimat, A Sense of Belonging toont onder andere nooit eerder gepubliceerd werk van de fotograaf, persoonlijk gecureerd door Armani. De expo loopt nog tot 2 augustus. Walter Chiapponi, ex-Bottega Veneta, debuteerde op vrijdag als creatief directeur van Tod's. Zijn eerste collectie was een van de mooiste van het seizoen: zonder veel toeters en bellen, maar verfijnd en met de nodige Italiaanse flair. Een dag eerder verblufte Silvia Venturini Fendi met haar persoonlijke visie op vrouwelijkheid. Venturini is verre van een nieuwkomer, maar moest na de dood van Karl Lagerfeld vorig jaar, met wie ze decennia lang samenwerkte, wel op zoek naar haar eigen stem. En die vond ze. Het nieuwe Fendi is zachter, vrouwelijker en klaar voor de toekomst.