Tijdloos, avant-gardistisch of vooral superexclusief: in Knokke-Heist is er voor elk profiel een winkel.

Zonder gedoe

Zonder gedoeHet Belgische Giovane werd begin dit jaar her. en wil meer dan ooit de referentie zijn voor stijlvolle en vrouwelijk kleding zonder gedoe. Het label stak ook zijn drie winkels en webshop in een nieuw jasje. In Knokke-Heist werd meteen naar een nieuwe locatie verhuisd, waar aardetinten en pastelkleuren hand in hand gaan met de look and feel van de collectie. Lippenslaan 330, 8300 Knokke-Heist. her.be DiervriendelijkHet Italiaanse Save The Duck werd bekend met ganzendonsvrije outerwear en aasde al langer op een stek in 's lands meest prestigieuze badplaats. Die vond het nu shop-in-shopgewijs bij Ice Knokke, dat zich richt tot moderne mannen met een actieve lifestyle. Kustlaan 11a, 8300 Knokke-Heist. savetheduck.it, ice-knokke.be TrendgevoeligHet aanbod van A Suivre verandert elk seizoen, al blijven vaste waarden als Forte_Forte, Les Coyotes de Paris en Paul & Joe steevast in de rekken van deze damesboetiek hangen. Sinds een tweetal jaar vind je er ook het huismerk Collectors Club. Neem alvast een kijkje in de webshop, die nog maar enkele maanden geleden werd opgestart. Nieuwpoortstraat 22, 8300 Knokke-Heist. asuivre.be Avant-gardeLouis is al meer dan dertig jaar een gevestigde naam in de Antwerpse modewereld, maar laat ook Knokke-Heist proeven van avant-gardemode. Vertrouwde namen zijn onder meer Balenciaga, Comme des Garçons en Jil Sander. Antoine Bréartstraat 15, 8300 Knokke-Heist. @louisantwerp SportiefMannenzaak Regatta biedt dertig modieuze merken aan, ook voor mannen met een maatje meer. Sportieve kleding staat centraal, maar ook een maatpak behoort tot de mogelijkheden. Voor de dames zijn er labels als Terre Bleue bij Regatta Ladies. Lippenslaan 244-246 en Lippenslaan 248, 8300 Knokke-Heist. facebook.com/Regatta.knokke AllroundNiet alleen je kleerkast, maar ook je huis of je huid opfrissen? Multibrand conceptstore Inka's in Sluis is erop voorzien. Je vindt er deze zomer onder meer de vrouwen- en damescollectie van Zadig & Voltaire, geurkaarsen- en stokjes van Atelier Rebul, kussens van Rough Studios en verzorgingsproducten allerhande. Oude Kerkstraat 21 en Kapellestraat 26, 4524 CT Sluis. inkasmode.com Vaste waardeExclusiviteit is troef bij Marie-Claire Zoute, dankzij namen als Gucci, Givenchy en veel andere. Voor mannen is er op de Kustlaan het bijhuis Uomo M.C., voor merken als Tod's en de aftershaves van Acqua di Parma. Zaakvoerder en oldtimerfanaat Christophe D'Haeseleer maakt ook in de wereld van de autosport naam met de Marie-Claire Rally, die in september van Pisa naar Saint-Tropez trekt. Kustlaan 139-141-143 en Kustlaan 95, 8300 Knokke-Heist. marieclairezoute.be, uomomc.be AvontuurlijkPeak Performance begon in 1986 als een Zweeds skilabel, maar groeide uit tot een veelzijdig outdoormerk dat ook golf- en loopkleding omvat. Nieuw in de Knokse vestiging zijn dit seizoen onder meer de loopschoenen van het Zwitserse On. Reisfanaten zijn maar beter gewaarschuwd: op de eerste verdieping heb je bij reisbureau Deep in Russia zo een skitrip geboekt. Lippenslaan 164, 8300 Knokke-Heist. peakperformance.be TrioMoe geshopt? Dan kun je even uitblazen in Jack's Café, de koffie- en wijnbar naast de damesafdeling van Jack Russell. De modezaak was na dertig jaar aan iets nieuws toe en zijn dameswinkel kreeg dus vorig jaar het gezelschap van een bar. De outletafdeling maakte intussen plaats voor een tweede dameswinkel. De derde stek op de Lippenslaan bedient modebewuste mannen, waardoor Jacks teller op meer dan veertig merken staat. Lippenslaan 228, 234 en 271, 8300 Knokke-Heist. jackrussellstore.be Thuis in streetwearMet zijn zeven winkels in Oost- en West-Vlaanderen is Brooklyn een referentie op het vlak van streetwear, jeans en vrijetijdsmode. Nieuwe merken zijn onder meer Basic Apparel, het ecologische merk Brava en het Schotse breigoed van Lyle & Scott. Lippenslaan 186, 8300 Knokke-Heist. brooklyn.be Do it yourself'Het aanbod aan betaalbare kinderkleding was nogal klein in Knokke,' vertelt Lisa Aernoudts, 'dus dacht ik: waarom open ik niet zelf een kinderwinkel?' Aernoudts had al een dameskledingwinkel in de Lippenslaan, maar speelt sinds dit voorjaar ook in op de trends in kinderkleding met LS Fashion Kids en merken als Le Chic, Sarabanda en Mayoral. Lippenslaan 180, 8300 Knokke-Heist. @lsfashionkids Voor de funEen dagje strand wordt nog leuker met de gadgets van Zut Plage. Zut World biedt dan weer speelgoed in alle vormen en maten aan. Enkele maanden geleden opende het derde filiaal, waar volwassenen onder meer keukenaccessoires kunnen shoppen. A.Bréartstraat 2-4-6 & Zeedijk 531, 8300 Knokke-Heist. zut.world Kleintjes worden grootCouleur Locale bood al langer decoratie en design aan voor de kleintjes, nu is de kidsafdeling ondergebracht in een volwaardige winkel. Interieurartikelen van Garbo&Friends, accessoires van Main Sauvage, speelgoed van Maileg of kleding van Organic Zoo: kinderen kunnen er een zomer lang op schattenjacht. Lippenslaan 297, 8300 Knokke-Heist. couleurlocale.eu Uniek schoeiselÉtoile blaast deze zomer drie kaarsjes uit en is het adres voor originele kinderschoenen van merken als Rondinella, Ocra en Baci. Zaakvoerster Anathé Huys heeft een oog voor modieuze en unieke stukken, die ze sinds dit voorjaar ook in een webshop aanbiedt. Dumortierlaan 71, 8300 Knokke-Heist. etoile-knokke.be Voor de allerkleinstenBaby- en kinderkleding, knuffels en speelgoed, maar ook badspulletjes en kinderwagens: babyspeciaalzaak Jules & Juliette heeft alles in huis. Lippenslaan 207, 8300 Knokke-Heist. julesetjuliette.be ToppersOm hun visie op een klassiek en tijdloos interieur te realiseren, dragen zaakvoerders van Final Touch Kurt Moenssens en Pascale Cooreman merken als Knoll en Mies van der Rohe hoog in het vaandel. Hun nieuwste aanwinst in de showroom ligt in dezelfde lijn: Dine Out, de tafel van Rodolfo Dordoni voor Cassina. Kustlaan 315, 8300 Knokke-Heist. finaltouch.be Frans-Belgische matchIn de jaren negentig vestigde Christian Liaigre zich al in Brussel, ondertussen is de tijd rijp voor een tweede showroom in België. Het interieurhuis Liaigre nam zijn intrek bij Obumex in Knokke-Heist, dat bekendstaat om zijn keukendesign en complete interieurconcepten. De winkel in de winkel omvat meer dan honderd vierkante meter aan meubelen, verlichting en accessoires, met oog voor zowel iconische stukken als nieuwe producten. Ook hier werden kenmerkende materialen als marmer of natuurlijk cederhout gebruikt. Kustlaan 351, 8300 Knokke-Heist. liaigre.com, obumex.be ZZZZZMoerman Slaapcomfort levert al drie generaties lang alles voor een goede nachtrust, van matrassen, donsdekens en bedtextiel tot relaxzetels. Lippenslaan 30, 8300 Knokke-Heist. slaapcomfortmoerman.be Hier brandt de lampOp zoek naar de perfecte lampen voor je interieur of tuin? Dan staat The Lighthouse klaar om je te adviseren. De zaak is gespecialiseerd in projectbegeleiding voor onder meer woningen, winkels en restaurant, en regelt je verlichting van a tot z. Dumortierlaan 69, 8300 Knokke-Heist. thelighthouse.be KoninklijkDat tuinmeubelspecialist Meubili sinds vorig najaar hofleverancier is, is niet bepaald een verrassing. In hun buitenmeubilair voel je je het hele jaar de koning te rijk in je tuin. De buitenshowroom van ruim 2000 m2 herbergt niet alleen tuinmeubelen, maar ook buitenkeukens en terrasverwarming, met naast het eigen merk ook topnamen als Tribù en Manutti. Natiënlaan 291-293, 8300 Knokke-Heist. meubili.be TijdloosDe nieuwe collectie van het Nederlandse Leolux kreeg begin dit jaar een plek in de showroom van L & M Design. Een primeur voor de interieurzaak, want het merk was al een tijdje niet meer te vinden in Knokke-Heist. De sofa's, fauteuils, stoelen, tafels, tapijten en kussens vormen alvast de perfecte aanvulling bij het tijdloze meubilair en de exclusieve verlichting in het gamma van L & M Design. Natiënlaan 247, 8300 Knokke-Heist. lmdesign.be Huis van KuifjeDankzij een fascinatie voor Kuifje herbergt Du Fossé in Sluis nu de grootste collectie Kuifje-gadgets van Nederland. Designliefhebbers is het echter vooral te doen om de collecties van merken als Jori, Durlet, Joli en Auping, het veelzijdige aanbod aan interieurtextiel en -accessoires, en om de expertise, die ondertussen al vier generaties meegaat. Kapellestraat 22 en Oude Kerkstraat 19, 4524 CZ Sluis. dufossesluis.com Luxe thuisBehalve met een boetiek in Brussel is het Italiaanse Society Limonta nu ook in Knokke-Heist te vinden. Het huistextiellabel van de stoffenleverancier voor 's werelds meest gerenommeerde luxemerken maakt onder meer beddenlakens, handdoeken en kamerjassen, naast een organische keramieklijn. Ook de samenwerkingen met designtalent springen in het oog. Zo was er al een capsulecollectie in keramiek van Anita Le Grelle. Kustlaan 128, 8300 Knokke-Heist. societylimonta.com VurigWie in de zomer al op zoek is naar winterse warmte, kan terecht bij De Puydt Haarden. Stefan en Katrien De Puydt staan aan het roer van het familiebedrijf, dat al meer dan een halve eeuw expertise rond hoogwaardige architecturale haardoplossingen verzamelt. De vorig najaar geopende showroom omvat ook een meubelatelier. 'We willen nog meer voor een totaalbeleving gaan door de volledige afwerking en aankleding van de haardwand te verzorgen', zegt het duo. Kenners herkennen in de showroom de hand van architect Glenn Sestig. Natiënlaan 161, 8300 Knokke-Heist. depuydthaarden.be ZusterliefdeSubtiel, tijdloos en met fijne details: zo laten de juwelen van Les Soeurs zich omschrijven. Zussen Kay, Julie en Clio Hendrickx besloten negen jaar geleden om hun fascinatie voor sieraden naar een hoger niveau te tillen en zelf juwelen te ontwerpen. Hun webshop startte in 2013, en ondertussen opende het merk zijn zesde winkel. Naast sieraden vind je er ook kleding en accessoires. Antoine Bréartstraat 19, 8300 Knokke-Heist. lessoeurs.be VierlingSchoenenspecialist Maury is al drie generaties een vaste waarde in het Knokse straatbeeld. Met topnamen als Floris van Bommel, Paul Smith en het eigen Maury-label en vier vestigingen waaronder een Timberland-boetiek vinden zowel mannen als vrouwen er hun gading. Lippenslaan 338 en 347 en Kustlaan 17 en 79, 8300 Knokke-Heist. maury.be Belgische luxeEen klassieke look, maar met een lange schouderriem, een discreet smartphonecompartiment en andere moderne details: de nieuwe handtas Secret van Lebeau-Courally past naadloos in het bestaande assortiment van het Belgische luxemerk. De productie zit in Dijon. Eigenaar Joris Ide baat in Knokke-Heist ook het Lebeau Hotel Zoute uit. Kustlaan 213, 8300 Knokke-Heist. lebeau-courally-leathergoods.com ExclusiviteitBell & Ross, Breguet, Jaeger-LeCoultre, Zenith, Vacheron Constantin: het zijn maar enkele van de prestigieuze horlogemakers die bij Colman een onderkomen vonden. Juwelen zijn er onder meer van Chaumet, Messika, Pasquale Bruni en de Antwerpse diamantair David Gotlib, wiens spectaculaire manchetknopen deze zomer het aanbod aanvullen. Elizabetlaan 17, 8300 Knokke-Heist. colman.be, davidgotlib.com Klein plezierGedreven door hun gedeelde voorliefde voor het surrealisme ontwerpen Katrin Wouters en Karen Hendrix sinds 1984 tijdloze designjuwelen in hun Antwerpse atelier. Na het succes van hun pop-upstore openden ze in 2016 een permanente winkel in Knokke-Heist, die ook een goedgevuld zomerprogramma aanbiedt, met onder meer een kidsatelier. Kustlaan 325, 8300 Knokke-Heist. wouters-hendrix.com MaatwerkInnoveren loont: De Maere Juweliers stapte anderhalf jaar geleden af van een vaste collectie en maakt sindsdien alles grotendeels met de hand in zijn eigen atelier. 'Klanten waarderen onze juwelierszaak vanwege onze persoonlijke aanpak', zegt Frank De Maere. 'We creëren samen met hen een perfect pièce unique.' Horlogeliefhebbers worden niet vergeten, dankzij de uurwerken van het eigen merk en gevestigde namen als Omega en Rado. Koninginnenlaan 7, 8300 Knokke-Heist. demaere.be Oosterse verwennerijEen vitaliserende gezichtsbehandeling, een ontspannende lichaamsmassage of de final touch voor je handen en voeten: het kan allemaal in de luxueuze en met oosterse toetsen ingerichte urban spa van het Nederlandse cosmeticamerk Rituals. Lippenslaan 340, 8300 Knokke-Heist. rituals.com/nl-be/urban-spas.html De nieuwkomerSluis is de thuisbasis van het Nederlandse cosmeticamerk Umami Cosmetics. Zaakvoerder Ricardo van Landschoot opende er zopas de eerste officiële winkel. Wat is het geheim van het succes van Umami? 'We wilden inspelen op het tekort aan kwalitatieve, maar betaalbare cosmetica. Typisch voor onze producten is ook altijd een aangename geur. Ons gamma bestaat nu uit vier geuren, en er is een vijfde in aantocht. Belangrijk is dat we een geur altijd over de hele lijn brengen: van een deodorant en bodyscrub tot geurstokjes.' Waar haal je de inspiratie voor een nieuwe geur? 'Ze hebben altijd een link met smaak. In Woody Lemons zit bijvoorbeeld bergamot, een citrusvrucht die vaak in sterrenkeukens gebruikt wordt. Door er een ingrediënt aan te verbinden, hopen we mensen te wijzen op de origine van producten.' Kapellestraat 23, 4524 CW Sluis. umamicosmetics.com ToonaangevendZoute Avenue mag zich sinds enkele jaren tot het netwerk van Leading Salons of the World rekenen. Yves Vanhullebus maakte dan ook naam met zijn doorgedreven persoonlijke aanpak en technisch kunnen op het vlak van droog knippen, haarkleuringen en extensions. Een vaste waarde in Knokke-Heist, ook voor mannen. Dumortierlaan 103, 8300 Knokke-Heist. zouteavenue.be Huid, hoofd en haarGespecialiseerde kappers- en verzorgingsproducten, cosmetica van luxehuizen, merken als La Roche-Posay en Vichy en voedingssupplementen: met telkens twee vestigingen in Knokke-Heist en Sluis biedt Hair & Body Beauty alles wat je lichaam maar kan wensen. De vijfde winkel werd Beauty Plaza gedoopt en biedt in Sluis ook een uitgebreid parfumassortiment aan. Dumortierlaan 32 en 117, 8300 Knokke-Heist, alsook Kaai 14, Kapellestraat 2 en Groote Markt 14 (Beauty Plaza) in Sluis. hairandbodysluis.nl SchoonheidsspecialistGelaatsbehandelingen en peelings, ontharing, coolsculpting, permanente make-up, tanden bleken: MediSpa Knokke behoort tot de meest gevarieerde en technisch geavanceerde schoonheidssalons in de regio. Plastisch chirurg Ivar van Heijningen leidt op hetzelfde adres de Duinbergen Clinic, een vooraanstaande privékliniek gespecialiseerd in gelaats-, lichaams- en borstcorrecties. Duinbergenlaan 33-35, 8301 Knokke-Heist. medispa.be, duinbergen-clinic.be