De skateboardtrend is aan een opmars bezig en blijft de modewereld inspireren. Ook de luxesector wil de plank niet misslaan. Van Dior tot Vuitton tot Ba&sh: het lente-zomerseizoen 2021 loopt op rolletjes.

Sinds de opkomst van het skateboarden in de jaren zestig putte de modewereld al inspiratie uit de skatesport, maar de laatste jaren hebben ook de luxemerken het skateboarden ontdekt. Een trend die in 2016 begon met Miu Miu, dat in de spot That One Day, geregisseerd door Crystal Moselle, de romantische en vrouwelijke esthetiek van het Italiaanse huis naar het skatepark bracht. De spot is zo mooi dat hij werd gelauwerd op het filmfestival van Venetië. Sindsdien volgden ook andere modehuizen Miuccia Prada's voorbeeld en op de laatste lente-zomershows was de trend alomtegenwoordig. Nadat Louis Vuitton afgelopen winter zijn eerste paar skatesneakers uitbracht in samenwerking met Lucien Clarke - de eerste skateboarder die de eer had te worden gekleed door de Parijse modegigant - lanceerde het bedrijf in Singapore een SS21-collectie die geïnspireerd was op de Z-Boys, met een nostalgisch kleurenpalet en nonchalante silhouetten versierd met het woord skate. Allemaal bedacht door Nicolas Ghesquière.

Louis Vuitton © GF

de goede oude tijd

Een ander huis, een andere sfeer: bij Dior geen slogan, maar het monogram van het Parijse label op een lenteversie van zijn skateschoen, de B27. Voor 890 euro per paar is het niet het model dat je in een skatepark zou dragen, maar ideaal voor wie zonder skateboard op stap is en een ietwat conservatieve outfit wat wil opfleuren.

Ashis © getty images

Een look die voor een betaalbaardere prijs ook te vinden is bij Ba&sh, dat net drie nieuwe sneakers lanceerde met een campagne waarin de modellen skateboarden.

Louis Vuitton © GF

Vincent Grégoire van het Parijse trendbureau Nelly Rodi is allerminst verbaasd over de skate-invloeden in de mode. 'De modesector is altijd gecharmeerd geweest van tegenculturen die op een positieve manier een idee van vrijheid uitdroegen en een gevoel van zorgeloosheid opriepen. Door de pandemie zijn we vandaag meer dan ooit op zoek naar een alternatieve levensstijl die gericht is op hedonisme en plezier. Snowboarding belichaamt dat, het heeft iets rebels, het ademt een sfeer van non-conformisme, maar dan op een sympathieke manier. Skateboarden staat voor loslaten, en dat is ideaal voor de luxesector, die het vandaag moeilijk heeft omdat er veel angst is voor de toekomst. Bovendien komt de luxesector door de straat op te gaan en die skatementaliteit te tonen uit zijn ivoren toren en maakt hij hiermee een verbindend statement.'

Dior

Zelfs als het betekent dat skaters daardoor wat van hun geloofwaardigheid verliezen? 'Door hieraan mee te werken, verliest de skatewereld inderdaad wel een beetje van haar geloofwaardigheid en wordt die wereld een decoratief cliché van wat ze ooit was. Maar tegelijk beleeft de consument een soort fantasie, hij krijgt de illusie de goede oude tijd te hebben gekend.'

Merken blijven zichzelf heruitvinden, wat er ook gebeurt.

Ba&sh © GF

