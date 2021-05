In de jaren tachtig was de smiley hét symbool van de clubbers. Nu is hij opnieuw overal te zien.

We dachten dat hij een beetje in het vergeethoekje was geraakt, samen met de geruite hemden en de alomtegenwoordige poster van Nirvana. Maar dat hadden we toch lelijk mis, want de smiley bleef - in de mode of niet -gewoon geduldig glimlachen en afwachten.

Cropped wollen sweater (532 euro), Raf Simons, mytheresa.com © GF/ mytheresa

Uiteindelijk herhaalt alles zich immers in de mode, en de voorvader van de emoji bleef zichzelf door alle trends heen telkens opnieuw uitvinden. De comeback van het icoon was dan ook te verwachten: van zijn eerste verschijning aan het eind van de jaren tachtig met de acid-housebeweging, via zijn comeback in de jaren negentig in de marge van de grungebeweging, tot de club kids aan het begin van de jaren 2000: de smiley heeft de neiging om elk nieuw decennium terug te keren in onze garderobe.

Ketting Smilie Dude (121,50 euro), Wald Berlin, wald-berlin.de

En daar zijn verschillende redenen voor. Op de catwalk van Balenciaga, op de badpakken van Ganni of de accessoires van Wouters & Hendrix: de smiley is alomtegenwoordig, alsof hij ons eraan moet herinneren dat het leven ondanks alles een feest is. Bénédicte Fabien, directeur van het Parijse trendagentschap Leherpeur, ziet de heropleving als een manier om iets positiefs uit te drukken in een bijzonder zware en donkere periode. 'Bovendien is het een verbindend symbool: ook al stamt het uit de jaren tachtig, je begrijpt het onmiddellijk, waar je ook vandaan komt of hoe oud je ook bent. Het brengt generaties samen.'

Acid Flower T-shirt (65 euro) Acid Party, worldwideacidparty.com © maxim leurentop

Daarnaast is de smiley ook gewoon pure nostalgie. Een aantal ontwerpers van de grote huizen hebben een sterke band met de jaren tachtig, van Raf Simons die zich sterk laat inspireren door de ravecultuur tot Demna Gvasalia, die de uitgelopen smiley creëerde voor Balenciaga. Dat het gele gezichtje ons herinnert aan een zorgelozere tijd, speelt zeker een rol in zijn populariteit. 'De smiley heeft een kinderlijke kant, maar is veel meer dan dat', benadrukt Bénédicte Fabien. 'Bij Balenciaga is het gebruik ervan een knipoog naar raves, naar extase. Het is een vorm van verzet tegen de huidige beperkingen.' Nu er stilaan licht aan het einde van de coronatunnel komt, heb je immers redenen genoeg om eens breed te glimlachen.

Badpak (140 euro), Ganni, farfetch.com

We dachten dat hij een beetje in het vergeethoekje was geraakt, samen met de geruite hemden en de alomtegenwoordige poster van Nirvana. Maar dat hadden we toch lelijk mis, want de smiley bleef - in de mode of niet -gewoon geduldig glimlachen en afwachten. Uiteindelijk herhaalt alles zich immers in de mode, en de voorvader van de emoji bleef zichzelf door alle trends heen telkens opnieuw uitvinden. De comeback van het icoon was dan ook te verwachten: van zijn eerste verschijning aan het eind van de jaren tachtig met de acid-housebeweging, via zijn comeback in de jaren negentig in de marge van de grungebeweging, tot de club kids aan het begin van de jaren 2000: de smiley heeft de neiging om elk nieuw decennium terug te keren in onze garderobe. En daar zijn verschillende redenen voor. Op de catwalk van Balenciaga, op de badpakken van Ganni of de accessoires van Wouters & Hendrix: de smiley is alomtegenwoordig, alsof hij ons eraan moet herinneren dat het leven ondanks alles een feest is. Bénédicte Fabien, directeur van het Parijse trendagentschap Leherpeur, ziet de heropleving als een manier om iets positiefs uit te drukken in een bijzonder zware en donkere periode. 'Bovendien is het een verbindend symbool: ook al stamt het uit de jaren tachtig, je begrijpt het onmiddellijk, waar je ook vandaan komt of hoe oud je ook bent. Het brengt generaties samen.' Daarnaast is de smiley ook gewoon pure nostalgie. Een aantal ontwerpers van de grote huizen hebben een sterke band met de jaren tachtig, van Raf Simons die zich sterk laat inspireren door de ravecultuur tot Demna Gvasalia, die de uitgelopen smiley creëerde voor Balenciaga. Dat het gele gezichtje ons herinnert aan een zorgelozere tijd, speelt zeker een rol in zijn populariteit. 'De smiley heeft een kinderlijke kant, maar is veel meer dan dat', benadrukt Bénédicte Fabien. 'Bij Balenciaga is het gebruik ervan een knipoog naar raves, naar extase. Het is een vorm van verzet tegen de huidige beperkingen.' Nu er stilaan licht aan het einde van de coronatunnel komt, heb je immers redenen genoeg om eens breed te glimlachen.