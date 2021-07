Van Athene tot Ischia: de modehuizen stelden hun cruisecollecties voor op jetsetbestemmingen

Chanel in Les-Baux-de- ProvenceDe Carrières de Lumières, een voormalige steengroeve in het dorp Zuid-Franse dorp Les Baux-de-Provence, vormden het decor voor de presentatie van Chanel. De locatie was niet toevallig: artistiek directeur Virginie Viard inspireerde zich voor de resort-collectie op Jean Cocteau's film Testament of Orpheus en in het bijzonder de scène "waarin een man met een zwarte paardenkop neerdaalt in de Carrières, zijn silhouet getekend tegen de witte muren." Dat resulteerde in een collectie die speelt met de contrasten tussen zwart en wit, tussen de jaren zestig, rock en punk.