Alle kleuren van de regenboog - of toch maar all-black? We zetten de 7 belangrijkste zomertrends voor mannen op een rij. Plus: must-haveschoenen en sandalen, nieuwe winkels, en een vurig pleidooi voor Justin Bieber.

Het kan niet gek genoeg: denk grunge, maar dan in tropische kleuren, van fluo tot alle tinten van de regenboog, onder meer bijLouis Vuitton. Broeken zijn oversized. Rokjes, hoge hakken, glitter en croptops worden stilaan mainstream.

Het kan niet gek genoeg: denk grunge, maar dan in tropische kleuren, van fluo tot alle tinten van de regenboog, onder meer bijLouis Vuitton. Broeken zijn oversized. Rokjes, hoge hakken, glitter en croptops worden stilaan mainstream.Dries Van Noten eert Antwerpen, JWAnderson print aardbeien op aaibare joggingpakken. De bikers van Celine in zwart leer, jumbojeans en tijger- en teddybeerprints en de techno-ravers van Walter Van Beirendonck zijn allemaalout there, vrolijk sjofel. De zomer is één groot feest.Zwart komt altijd terug. Na een paar jaren gesatureerde technicolor brengt zwart opnieuw wat rust in de mode. Dit zwart is zomers, en dus lichter dan het op het eerste gezicht lijkt. Zoals bij Ami Paris, dat smokingjasjes combineert met wijde gebleekte jeans. Elegant zwart primeert bij Lemaire en Officine Générale. Maar ook de neogotiek van punk en new wave heeft een moment. Zie de comebackcollectie van Ann Demeulemeester, of sommige stukken van Marine Serre. De Cosmic Cruisers van Celine, ten slotte, geven stoer bikerleer een perfecte update voor 2022.Gebreid en met korte mouwen. Knopen zijn optioneel.De mannenmode wordt meer dan ooit gestuurd door celebs. Van Jacquemus, die dit voorjaar rapper Bad Bunny omarmt, tot Boss, dat voor extra exposure rekent op TikTok-kampioen Khaby Lame en zijn miljoenen volgers. Dolce & Gabbana bouwde in januari een hele show rond Machine Gun Kelly, de Vanilla Ice van generatie Z.Soms loopt dat mis. Kim Jones ontwierp de zomercollectie van Dior samen met rapper Travis Scott. Die collab leek een goed idee. Tot tijdens een optreden van Scott in Texas tien doden vielen. Dior schrapte de collectie. Met Kanye West - rapper, gewezen presidentskandidaat, ontwerper van Yeezy en Gap en wandelend billboard voor Balenciaga - is het elke dag wandelen op de rand van een vulkaan. Machine Gun Kelly wordt allicht nooit cool, maar hoe zit het met Justin Bieber? In de 'echte' wereld is dat een beetje een flauwe, niet echt ernstig te nemen popster. In de modewereld bekleedt hij een eersterangspositie. En terecht: Bieber heeft een goede smaak. Dat is deels te danken aan Karla Welch, de celebritystylist met wie hij samenwerkt. Maar uiteindelijk moet je de kleren ook dragen. Dat doet Bieber, met overtuiging. Sinds een paar maanden duikt hij op in de campagnes van Balenciaga, samen met actrice Isabelle Huppert - teeny bopper versus intelligentsia.En dan is er nog Jaden Smith, de zoon van acteurs Will Smith en Jada Pinkett Smith, zelf ook acteur en rapper. Hij heeft, net als Bieber en diens Drew House, een eigen modelabel, MSFTSrep. Hij lijkt, op het eerste gezicht, een beetje een oen. Maar tegelijk is hij zowat de best geklede 23-jarige van het universum. Dat vindt zelfs Bieber: "I ain't gonna lie you gorgeous", schreef die onlangs als commentaar bij een foto van Smith op Instagram. Zelfs celebs willen graag naar iemand opkijken.Het begon met mouwloze truitjes en gilets. Naast biceps en triceps verschuift de aandacht van designers deze zomer naar andere lichaamsdelen. De cut-out is misschien de belangrijkste trend van het moment -- min of meer willekeurig geplaatste blobsbij Courrèges; een stukje hals bij Y/Project; en halve jasjes bij Fendi: de croptop voor wie graag uitpakt met (of zonder) buikspieren.Het populairste jasje van het moment is het varsity jacket.De geschiedenis van het doorgaans met patches gedecoreerde jasje gaat terug tot 1865, toen de beste baseballspelers de letter H van de Harvard-ploeg op cardigans begonnen te naaien. Later werden de outfits verder gecustomized met naam, schooljaar, het logo van de club...Het varsity jacket werd geadopteerd door highschools en colleges over heel Amerika en door popsterren en acteurs. Streetwearpionier Stüssy maakte er in de late eighties een cultitem van. In de luxesector scoorde Hedi Slimane een jaar of tien geleden met zijn interpretatie voor Saint Laurent: cleaner, gestroomlijnder en erg krap.De versies van 2022, uitgevoerd door winkelstraatmerken én luxelabels, knopen opnieuw aan bij de oervorm en verschillen amper van de jasjes die je bij de vleet vindt in Amerikaanse thrift stores, oversized en in alle kleuren van de regenboog.Op zoek naar een geklede schoen? Dit vocabularium helpt je op weg.Drie nieuwe adressen voor heren1. Dropdayz in GentSneakers die je bijna nergens anders vindt en die dus ook een stevige duit kunnen kosten: bij Dropdayz in Gent schuiven ze ervoor aan. De sneakerstore opende in december van vorig jaar de deuren en is de tweede vestiging, na Kortrijk. In de rekken staan merken zoals Jordan, Yeezy, Supreme, Off-White en Bape.Brabantdam 9, 9000 Gent. dropdayz.com2. ACE in MechelenCasual en casual chic voor de moderne man, zo omschrijft Margaux Quirin het aanbod in haar winkel. Concreet vertaalt zich dat in hoofdzakelijk Scandinavische merken, zoals Filippa K, Sams0e & Sams0e en NN07. Wie graag rustig wil shoppen voor of na de openingsuren kan online een afspraak maken.Onze-Lieve-Vrouwestraat 139, 2800 Mechelen. acemen.store3. Mr Marvis in AntwerpenHet Nederlandse broekenmerk had al een pop-up in de koekenstad, maar maakt daar deze maand wegens groot succes een permanente winkel van, in dezelfde straat. Het concept: je vindt er enkel broeken, lang en kort, in verschillende stoffen en kleuren, maar allemaal met dezelfde uitstekende fit.Vanaf 19 maart, Schuttershofstraat 42, 2000 Antwerpen. mrmarvis.nlComfortabeler dan de sneaker én goedkoper: geen wonder dat de sandaal helemaal terug is.Birkenstock doet al even collabs, onder andere met Rick Owens. Sinds het merk in handen is van een investeringsfonds rond luxegroep LVMH, wordt Birkenstock meer en meer een luxemerk, mét stijgende verkoopprijs. Collabs met luxemerken zoals Dior moeten helpen.Nieuw en genderloos, zijn de elegante sandalen van 13 09 SR, het net opgestarte label van Serge Ruffieux, ooit de vervanger van Raf Simons bij Dior.Belgische favorieten: de Japans geïnspireerde sandalen van Dries Van Noten en de futuristische Drones van Rombaut, gemaakt van geregenereerd nylon en algenschuim.Een zomer geleden schreef de stijldokter nog short shorts voor. Die korte broek tot halverwege de dijen was perfect voor het strand, en soms erg sexy. Wie toch liever wat minder been toont, heeft geluk: de short krijgt deze zomer weer langere, en vooral ook wijdere pijpen. Het resultaat is minder speelplaats en meer safari. Al lonkt soms ook wel de skateramp zoals bij Koché. Sommige ontwerpers doen hun best om de zogeheten pantacourt van onder de mottenballen te halen. Een kledingstuk dat twijfelt tussen short en reguliere pantalon siert werkelijk niemand. Al kan Dries Van Noten ons bijna overtuigen.Zachte zandkleuren zijn altijd een goed idee.