De tentoonstelling over de beroemde Franse modeontwerper wordt met zeven weken verlengd. 'We wisten dat de tentoonstelling populair zou zijn, maar we werden overweldigd door de fenomenale reacties van bezoekers', laat Tristan Hunt, directeur van het V&A, optekenen.

Tot nu toe zijn er al 121.566 bezoekers geregistreerd. De expo was binnen de negentien dagen uitverkocht. Fans van Dior krijgen nu dus de kans om toch nog een ticket te kopen.