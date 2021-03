Hoe groot was de impact van de coronacrisis op de jonge Belgische ondernemers? Een jaar nadat ze een oproep deden in een open brief om hen niet te vergeten tijdens de lockdowns, blikken vijf ontwerpers terug op een gek winkeljaar.

1. Aline Walther

Girls of Dust, vrouwenmode

...

Girls of Dust, vrouwenmode'We hadden vrijdag voor de eerste lockdown net een opening gehouden voor onze eerste winkel in Antwerpen: van een vrijdag de dertiende gesproken. We waren dag en nacht bezig geweest om alles af te krijgen, waardoor het nieuws even insloeg als een atoombom. 'Maar al snel besloten we om ons te concentreren op online, waarbij we gelukkig niet van nul moesten beginnen en onze verkoop ook is gestegen. Het feit dat onze winkel ook een koffiebar heeft, en naast mode ook boeken en decoratie verkoopt, zorgde nadien voor veel passage en visibiliteit. Corona is moeilijk geweest voor iedereen, maar wij mogen zeker niet klagen.' eatdustclothing.comElisa Lee, juwelen'Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we hebben een heel goed jaar gehad. We voelen ons enorm gesteund door onze klanten en we hebben als merk grote stappen gezet. Creatief ondernemen, verhuizen naar een onlinewerking, klanten hulp bieden via een raampje in onze etalage - het zijn allemaal oplossingen die ervoor hebben gezorgd dat onze tien werknemers aan de slag konden blijven. 'Binnenkort lanceren we een website die speciaal is aangepast aan onze juwelen. Verder zijn er ook enkele mooie dingen uit deze situatie voortgekomen: veel mensen vonden bij het opruimen hun oude juwelen terug en brachten die binnen om er samen iets nieuws van te maken.' elisalee.be Handgemaakte lederwaren'Het groeiscenario dat we voor de coronacrisis hadden opgesteld, hebben we tegen onze verwachtingen in toch gehaald. Sterker nog: 2020 was ons beste jaar ooit. De oproep tot bewuster shoppen is echt aangeslagen bij onze doelgroep. We ervoeren een soort samenhorigheidsgevoel, alsof iedereen samenwerkte om oplossingen te vinden. 'Zo gaf de eigenaar van de winkel ons bijvoorbeeld korting op de huur. We brachten onze eerste mannencollectie uit en daarnaast benaderden drie nieuwe winkels ons zelf omdat ze onze tassen wilden toevoegen aan hun gamma. Nu we gemerkt hebben dat onze producten zo goed aanslaan, geeft dat vertrouwen om in de toekomst uit te breiden.' liesmertens.beWearable Stories, duurzame mode'Hoewel we voordien al merkten dat er bewuster werd geshopt, is die beweging tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden. Het support your locals-idee is blijven hangen. We hadden heel direct contact met onze klanten - ze dachten zelfs mee over mogelijke oplossingen. Die manier van communiceren willen we graag behouden.'Voorlopig zijn we nog steeds maar drie dagen per week open, maar we zijn erg positief over de toekomst. Onze onlinewinkel draait goed en we kregen al enthousiaste reacties op sneak peeks van onze nieuwe collectie.' wearable-stories.com Magdalena, vrouwenmode'De brief heeft mensen zeker wakker geschud. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje en dat menselijke instinct om elkaar te ondersteunen kickte in. Toen de winkels sloten, hebben we met Magdalena een Instagramshop opgericht. Ook online vind ik persoonlijke service enorm belangrijk - we probeerden dus elk bericht met liefde te beantwoorden en zoveel mogelijk informatie geven. 'De coronasituatie heeft mijn instelling veranderd, als persoon en als ontwerper. Ik stel mezelf meer in vraag en bekijk hoe ik zaken op mijn manier wil aanpakken. Alles rond je wordt afgebroken, maar het is wel een kans om iets anders te doen. Een kans om opnieuw naar de kern van het creëren te gaan.'magdalenacollection.be