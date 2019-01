Twitteraars lachen met het nieuwe logo van Zara

Het is de tweede keer dat het Spaanse merk van logo verandert. De eerste keer was in 2011. Toen stond de lancering van het nieuwe logo gelijk aan een grondige hervorming van de fysieke winkels. De letters werden toen verder uit elkaar getrokken, wat het nieuwe gevoel van ruimte in de Zara-winkels symboliseerde.

Nu doet Zara exact het omgekeerde: de letters worden veel dichter bij elkaar geplaatst. Dat blijkt uit de preview van de lentecollecties in de winkel. 'Gaan we ons nu tussen de rekken moet wringen?', vraagt een gevatte Twitteraar zich af.

Het nieuwe logo is het werk van de Franse typograaf Fabien Baron. Het lettertype doet denken aan dat van het modeblad Harper's Bazaar in de jaren 90. Het is niet duidelijk of er ook een restyling van de fysieke winkels op stapel staat.

Op Twitter wordt er vooral spottend gereageerd. Een greep uit de reacties:

Nieuwste logo van Zara ... Needs to fit a size zero 🙄 pic.twitter.com/p81QcUNyy7 — Anaiis||∆ (@AnaiisDebruyne) January 29, 2019

That is the worst piece of type I’ve seen in years. Was this done by one of those new robots that will replace humans? — erik spiekermann (@espiekermann) January 26, 2019

Like I said, past goed bij de winkel. — Stijn Mertens Ⓥ (@stynmertens) January 29, 2019