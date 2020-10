Vinted, de online marktplaats voor tweedehands mode, kondigt de overname van United Wardrobe aan.

Vanaf deze week worden de twee platformen geleidelijk aan geïntegreerd en worden United Wardrobe-leden uitgenodigd hun accounts over te zetten naar Vinted - een platform met een groter aanbod van tweedehands artikelen. Het overschakelen kan via een zogenoemde one-click migratie feature, beschikbaar via de United Wardrobe-app en -website.

United Wardrobe-leden sluiten zich aan bij het internationalere Vinted, waardoor de leden op één gecombineerde marktplaats kunnen kopen en verkopen in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, en Luxemburg. Het kopen en verkopen verloopt zonder verkoopskosten.

Het doel is om sneller uit te breiden naar nieuwe markten en om de internationale marktpositie te vergroten. Zo hopen de spelers dat tweedehands kleding de eerste keuze wordt voor een groot publiek.

In cijfers

Vinted werd in 2008 opgericht in Vilnius, Litouwen en is actief in 12 markten: Spanje, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Belgische community groeide uit tot meer dan 1 miljoen leden.

United Wardrobe werd in 2014 opgericht door drie Nederlandse studenten van de Universiteit Wageningen, en is vanuit Nederland uitgebreid naar België, Frankrijk en Duitsland. In de laatste vijf jaar is het aantal geregistreerde leden uitgegroeid tot meer dan 4 miljoen.

